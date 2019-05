Barcellona | Vidal sulla Juventus | “Mi aspettavo arrivassero in finale | mi hanno deluso”

forzazzurri

(Di giovedì 2 maggio 2019): "Miin, mideluso"Arturo, al termine della vittoria per 3-0 in Champions League del suocontro il Liverpool, ha punzecchiato la squadra di Allegri dopo la debacle contro l'Ajax. Queste le parole dell'ex calciatore dellaQueste le dichiarazioni di Arturo"Stasera abbiamo fatto una grandissima partita e sono felice di andare ad Anfield con 3 gol di scarto, non era neanche nei nostri migliori pensieri un risultato del genere. Ti aspettavi di trovare lain? Sono deluso dalla, pensavo arrivasse indi Champions League. Mi ha sorpreso per i giocatori che. Che delusione, purtroppo sono usciti. Ora però penso solo a vincere la Coppa".

Myster__jay : RT @AlessioJu32: Il Barcellona a differenza nostra ha un centrocampo. Ieri: #vidal #rakitic #Busquets Dei nostri solo #pjanic forse gioc… - JuventusPro : Barcellona, Vidal punzecchia la Juve: 'Che delusione. Ero sicuro arrivassero in finale di Champions' - MattiaGiovi : @Andreank_pro Rakitic>Khedira Busquets>E. Can Vidal>Matuidi Arthur>Bentancur A cc si, è meglio il Barça In difesa è… -