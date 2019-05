cittadellaspezia

(Di mercoledì 1 maggio 2019) La- Centottanta minuti alla fine ma non per tutte. Lecce e Cosenza sono le ultime a riposare prima che inizi la seconda parte del torneo con ie i play out che caratterizzeranno l'...

cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Lo Spezia va ai playoff se... - Tommuz24 : Con 10 gol e 12 assist alla sua prima stagione da titolare in #SerieB sta trascinando lo Spezia in zona playoff. Pe… -