Il nonno dell' Euro? Era di Reggio Emilia

California - nessuno la invita al ballo della scuola e lei ci va col nonno : Emanuela Carucci La storia di una 17enne americana che sta facendo commuovere il web È stato definito dalla stampa americana "adorable granpa". Un adorabile nonno Alvin Hackett. Un uomo di 67 anni che vive in California. nessuno aveva invitato sua nipote, Kaylah Bell, al ballo di fine anno della scuola. Lei, una ragazzina di 17 anni, ne aveva sofferto così tanto che il nonno, che lei chiama "papà", ha deciso farle da cavaliere. Una ...

A soli 19 anni sposa un uomo di 62 ma si è molto arrabbiata della reazione delle persone che le dicono che il marito sembra suo nonno : Lui si chiama J.R., come il protagonista di Dallas, una telenovela che ha spopolato negli anni 80. E gli ingredienti della telenovela ci sarebbero tutti, in effetti. Samantha e J.R. si sono incontrati tramite amici comuni e sono diventati a loro volta amici. L’amicizia con il passare dei mesi si è trasformata in qualcos’altro, sino alla decisione dei due di sposarsi, nonostante si conoscessero da poco tempo. I genitori di Samantha però ...

Storie Italiane - Nicola Carraro ricorda il nonno Angelo Rizzoli con un libro. Poi - a sorpresa - Mara Venier chiama in diretta : “Sei il grande amore della mia vita” : Lui le ha telefonato più volte in trasmissione, a Domenica In. E stavolta è toccato a lei: Mara Venier ha chiamato in diretta durante la trasmissione Storie Italiane mentre Eleonora Daniele stava intervistando suo marito, Nicola Carraro. “Nicola ti amo, sei il grande amore della mia vita”, ha detto la Venier e Carraro commosso le ha risposto: “Non farmi piangere, altrimenti facciamo una soap opera”. “Nicola mi ha cambiato la vita. Mi ha ...

Apple WALT - il nonno dell’iPhone era un prodigio dell’elettronica : Oggi tutti hanno bene in mente com’è un iPhone, ma come lo avreste immaginato nel 1993, ossia 14 anni prima della presentazione del primo smartphone Apple? La domanda nasce da un video che sta circolando in rete e che mostra WALT, ossia il Wizzy Active Lifestyle Telephone. Fu presentato da Apple nel 1993, non venne mai commercializzato e nessuno fino ad oggi lo aveva mai visto in azione. A regalarci questa chicca ci ha pensato il blogger e ...

Sulle orme del nonno alla volta dell’oceano Pacifico su una barca di legno e corde : Partirà oggi il nipote del celebre alpinista Carlo Mauri, a distanza di 50 anni dalla medesima impresa del nonno, alla volta dell’oceano Pacifico, su una imbarcazione fatta di balsa, legno e corde. Carlodavid Mauri figlio del primogenito di Carlo nato a Cagliari, classe 1980 e residente a Lecco salperà intorno alle ore 19 di oggi ora italiana da Arica (Cile), a bordo del Viracocha III per attraversare l’oceano Pacifico e viaggiare ...