Il Brescia fa festa | dopo 8 anni torna in serie A

repubblica

(Di mercoledì 1 maggio 2019) ROMA - Una promozione inattesa ma non certo casuale. Grazie al successo di misura contro l'Ascoli, 1-0, ilconquista la promozione inA con due giornate di anticipo....

Corriere : Il Brescia torna in Serie A, dopo 8 anni - peterkama : 'Ho sempre creduto in questo progetto e in questa gente. Sono felice per me e soprattutto per i nostri tifosi. Vado… - DanyForsy96 : Serie B: il Brescia torna in A; festa rimandata per il Lecce -