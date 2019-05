Dalla Spagna confermano | “Napoli-De Paul affare possibile! Juve ed Inter beffate Tutti i

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve potrebbe prendere Mata a parametro zero : Il mercato della Juventus si è spesso basato sul cogliere le opportunità, in particolar modo quelle a parametro zero. I vari Pogba, Pirlo e Dani Alves, sono solo alcuni dei nomi di prestigio che negli anni sono arrivati a Torino praticamente gratis, ma la lista è destinata ad incrementare: già a gennaio la dirigenza Juventina ha infatti ufficializzato l'acquisto a zero di Aaron Ramsey, mediano dell'Arsenal che arriverà nel mercato estivo. Ma ...

Dalla Spagna : alla Juve interesserebbe Guardiola : La Juventus ha come allenatore Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più bravi del calcio, basti pensare che in carriera ha vinto sei scudetti (cinque consecutivi con i bianconeri) ed è arrivato due volte in finale di Champions League (Berlino, Cardiff); eppure l'ambiente quest'anno è rimasto deluso Dalla mancata conquista della più importante coppa europea, pur potendo contare su Cristiano Ronaldo. Nonostante l'amara eliminazione ai quarti di ...

Dalla Spagna : Tra gli obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione ci sarebbe anche il bomber del Napoli : Arek Milik, in questa stagione, si è messo alle spalle i problemi fisici avuti nel passato e ha dimostrato a tutti di essere un bomber di grande valore. Il polacco ha segnato fino a questo momento venti reti stagionali.Le prestazioni del bomber ex Ajax non sono sfuggite nemmeno ad alcuni tra i migliori top club europei. Sulle tracce di Milik, come riporta la testata spagnola ChiringuitoTv, ci sarebbe il Real Madrid di Zinedine ...

Ceballos-Juventus - Dalla Spagna sono certi : vestirà bianconero : CEBALLOS JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “El Chiringuito”, la Juventus sarebbe pronta a puntare dritto su Ceballos, centrocampista del Real Madrid, chiuso dalla forte concorrenza in casa spagnola. Il giocatore piace parecchio alla compagine bianconera e Paratici starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo in vista dei prossimi mesi. Centrocampista totale, capace […] More

Dalla Spagna - Don Balon : Guardiola alla Juventus - si può (RUMORS) : La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire dal suo attuale allenatore, ovvero Massimiliano Allegri, che alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' ha confermato tutta la sua intenzione di rimanere a Torino anche la prossima stagione, considerando anche che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera. Sarà però importante l'incontro fra il presidente della Juventus Agnelli ed il tecnico toscano, che si terrà ...

Joao Felix-Juventus - Dalla Spagna : bianconeri decisi a pagare la clausola : Joao FELIX JUVENTUS – Nuove indiscrezioni sul mercato bianconero. dalla Spagna sono certi che la Juventus fa sul serio per Joao Felix, addirittura secondo qualche giornale iberico la società bianconera avrebbe fatto firmare un precontratto al forte portoghese. Alcuni colleghi spagnoli, inoltre, sono sicuri che la scorsa settimana a Torino ci sarebbe stato un importante incontro tra il Ds […] More

Dalla Spagna un segnale di cambiamento : Il voto in Spagna conferma una tendenza in corso che buona parte della stampa non vuole considerare, soprattutto quando si parla di Europa. La delusione provocata dagli aspetti negativi della globalizzazione, Dalla precarizzazione del lavoro all'aumento delle fragilità sociali, stanno spingendo l'elettorato medio occidentale su due binari, quello della mobilità e quello della radicalizzazione.Non si vota se non marginalmente su ...

Dalla Spagna - Don Balon : Guardiola potrebbe andare alla Juventus per il dopo Allegri : Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da chi sarà il prossimo allenatore bianconero, ovvero andrà capito se resterà Allegri (come confermato anche da Agnelli nel post partita di Champions League fra Juventus e Ajax), o se alla fine il presidente bianconero deciderà di affidarsi ad un nuovo tecnico. Molto passerà dal confronto fra le parti che ci sarà dopo il 1° maggio, ma le ultime indiscrezioni che arrivano Dalla Spagna sembrano ...

Dalla Spagna : Mourinho potrebbe tornare all'Inter - con lui possibile una squadra stellare : Se c'è un allenatore che potrebbe mettere tutti d'accordo in casa Inter, soprattutto tra i tifosi, in vista della prossima stagione è sicuramente José Mourinho. L'allenatore portoghese è rimasto nel cuore di tutti i supporter nerazzurri dopo la vittoria del Triplete (scudetto, coppa Italia e Champions League) nel 2010 e nelle sue dichiarazioni ha speso sempre parole al miele per la società nerazzurra. Questo a differenza di Antonio Conte, che ...

Guardiola-Juventus - Dalla Spagna nuove indiscrezioni : le ultimissime : GUARDIOLA JUVENTUS – La panchina di Massimiliano Allegri non è così salda come sembra. Almeno a sentire gli ultimi rumors di mercato sul suo conto. Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, non è escluso che il livornese e la Juventus possano dirsi addio dopo cinque stagioni ricche di successi, in ambito nazionale, ma condito da delusioni a livello europeo. […] More

Dalla Spagna - Don Balon : Real vorrebbe Pjanic e offrirebbe due giocatori - tra cui Marcelo : In attesa dell'ufficializzazione della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando in previsione della prossima stagione, per cercare di confermarsi in Serie A e soprattutto per arrivare possibilmente fino in fondo in Champions League. La Juventus dovrà però tenere conto del bilancio, già 'provato' lo scorso anno con l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Ecco che allora gran parte degli arrivi passeranno ...

Dalla Spagna due possibili richieste di Ronaldo per rafforzare la Juve - tra queste Isco : La delusione per l'uscita ai quarti di finale di Champions League rimarrà viva almeno fino a fine stagione, ma come sempre la dirigenza Juventina si è buttata nella programmazione per la prossima stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra in grado di competere alla grande in Serie A e soprattutto in Champions League, che non arriva a Torino da 23 anni. Uno dei giocatori sui quali sarà costruita la squadra è sicuramente Cristiano Ronaldo, ...

Real Madrid - Hazard obiettivo concreto. Dalla Spagna : “Si chiude” : Real Madrid Hazard – Una vera e propria bomba quella arrivata Dalla Spagna. Dopo mesi di flirt e corteggiamenti, forse stavolta l’affare andrà davvero in porto. Hazard e il Real Madrid non sono mai stati così vicini: secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Marca, il fantasista del Chelsea è ormai d’accordo con i Blancos e la firma sarebbe imminente. Il […] L'articolo Real Madrid, Hazard obiettivo concreto. Dalla ...

I costruttori di Stonehenge potrebbero essere arrivati Dalla Spagna : Nessuno ha mai potuto dare una spiegazione che fosse senza ombra di dubbio esatta, tant'è che la scienza spesso ha dovuto far spazio alla leggenda, tra chi scomoda quella di Re Artù, secondo la quale ...