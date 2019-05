TelevideoRai101 : Coldiretti: in gita un italiano su 4 - coldiretti : #1maggio, Coldiretti/@istitutoixe: gita fuori porta per 1 italiano su 4. In 4 milioni a manifestazioni, concerti ed… - Donne_Impresa : Il Primo Maggio si avvicina e se avete in programma una gita fuori porta ma non sapete cosa mangiare vi suggeriamo… -

Più di unsu 4 (25%) ha scelto di fare unafuori porta per la festa del Primo maggio, con il classico picnic all'aria aperta, nonostante il tempo incerto. E'quanto emerge dal report/Ixè su come si trascorre la ricorrenza della Festa del lavoro Sono circa 5 milioni gli italiani che non si sono accontentati dellama hanno fatto una vera vacanza. Nella scelta delle mete ci si è divisi tra chi ha preferito la spiaggia con la riapertura degli stabilimenti balneari, e chi ha scelto il relax nel verde.(Di mercoledì 1 maggio 2019)