Calcio a 5 | play-off Serie A 2019 | clamoroso ko dell’Acqua&Sapone | vincono Pesaro

Bielsa è una regola - viva Bielsa! Un gesto di fair play che va oltre il Calcio : Come in tutte le cose, anche piazzando un terzino largo sulla fascia o chiedendo a un centravanti di fare un determinato movimento; Bielsa sta cercando di mettere ordine al caos del mondo. La lezione ...

Calcio - il fair play di Bielsa : ordina ai suoi giocatori di subire gol e così perde la qualificazione diretta alla Premier League : Il Leeds si sta giocando la possibilità di rimanere in corsa per il secondo posto della Championship (seconda divisione inglese), che significherebbe qualificazione diretta alla Premier League, quando Marcelo Bielsa, non a caso noto al mondo come El Loco, colpisce ancora: questa volta con un gesto di grande sportività. I suoi sono passati in vantaggio con un gol di Mateusz Klich, arrivato mentre un giocatore della squadra ospite, l’Aston ...

Dacia e Udinese Calcio lanciano Best Value Young Player : Nella cornice della Dacia Arena di Udine è stato presentato il premio Best Value Young Player, nato dalla collaborazione tra Dacia e Udinese Calcio, che celebrano il 10° anniversario di sponsorship. Una bella iniziativa pronta a esaltare i valori che da sempre contraddistinguono il DNA giovane e dinamico della Casa del Gruppo Renault, nonché la […] L'articolo Dacia e Udinese Calcio lanciano Best Value Young Player sembra essere il primo ...

Calcio - per i play off e i play out di serie B entrerà in funzione la Var : Ringrazio il presidente della Figc Gravina e quello dell'Aia Nicchi, credo siamo il primo campionato al mondo di seconda divisione ad avere la tecnologia in campo. Per noi è un grande motivo di ...

Marsala Calcio Gela 1-0 il Sogno Play off continua - Magazine Pragma : Marsala - CITTÀ DI Gela 1-0 . Gli azzurri volano a 50 punti grazie ad una punizione di Candiano LA CRONACA: Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3 con capitan Nagib Sekkoum mezzala sinistra e Lorenzo Galfano, quindicenne classe 2003 al debutto assoluto, in campo grazie a una speciale ...

Calcio : I Giallorossi festeggiano i playoff con una vittoria a Verona : L'economia credo che sia legata alle grande motivazioni che avevano loro di vincere, che forse hanno pagato a caro prezzo. Noi sapevamo che la classifica ci sorrideva già prima di giocarla questa ...

Calciomercato Milan - servono plusvalenze per soddisfare il Fair play : Leonardo ha un piano : Il Milan deve mettere a segno alcune plusvalenze per far sì d’avere un bottino da poter reinvestire sul mercato in estate Il Milan è nuovamente costretto a fare i conti con il Fair play finanziario. Il club rossonero è stato deferito a causa del mancato pareggio di bilancio ed ora i fari dell’Uefa sono nuovamente puntati contro Leonardo e le sue mosse di mercato. In primis va detto che gli introiti della Champions League ...

Calcio serie C - il Ravenna rischia di perdere Esposito per i play-off : Ravenna. Pericolo azzurro per il Ravenna, che ha già perso Salvatore Esposito in occasione delle partite dell'Under 19 valevoli per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria e ora ...

Albalonga (Calcio - Under 17 Elite) - Talarico concreto : “Pensiamo ai play out - poi se arriva altro…” : Roma – Una rotonda vittoria per l’Under 17 Elite che ha sfruttato un turno favorevole e ha battuto 3-0 il Pomezia in campo esterno grazie ai sigilli di Fortini, Scalia e Petrosino. “Una prestazione positiva – commenta mister Francesco Talarico – Ci serviva la vittoria ed è arrivata, anche se il match è stato più equilibrato di quello che sembrerebbe raccontare il risultato finale. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio e poi alla lunga ...

Fai play finanziario - c'è il tesoretto dell'Inter - Calcio : Come riportato dal Corriere dello Sport il club nerazzurro può contare su un piccolo tesoretto. Per evitare il settlement agreement la dirigenza deve trovare una cinquantina di milioni di plusvalenze,...

Atletico Montecompatri (Calcio - III cat.) - Monti : “A Marino per l’ultimo treno dei play off” : Roma – La Terza categoria dell’Atletico Montecompatri è finalmente riuscita a vincere la seconda partita consecutiva. Dopo il successo sul campo del Rayo Velletrano, i ragazzi di mister Daniele Nardi hanno “sfatato” il tabù del campo di casa piegando con un roboante 5-2 l’Esercito Calcio Aprilia ultimo della classe. “Abbiamo fatto una buona prestazione – dice il centrale difensivo classe 1995 Alessandro Monti – Nel primo tempo siamo ...

Ssd Roma VIII (Calcio - I cat.) - Conte categorico : “Non esiste che questa squadra finisca ai play out” : Roma – Ultime cinque gare di campionato per la Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha perso 3-0 sul campo del Valle Martella secondo della classe, anche se il risultato è probabilmente eccessivo per quello che si è visto in campo come sottolinea il difensore classe 1995 Andrea Conte. “Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita e nella prima parte abbiamo giocato davvero un buon calcio. Purtroppo ...

Vicovaro (Calcio - Promozione) - mister Vicalvi : “Tivoli superiore. I play off? Mai dire mai…” : Roma – Doveva già scalare una montagna rappresentata da una formazione fortissima come la Tivoli. Poi il Vicovaro non si è presentato nemmeno nelle migliori condizioni possibili ed è stato pure penalizzato da alcuni episodi, quindi la missione è diventata impossibile. Il derby non ha riservato felici sorprese per gli arancioverdi che hanno perso 3-0 nell’ultima gara che mister Francesco Vicalvi ha dovuto vedere da fuori a causa di una ...

Calcio a 5 - Serie A : Came e Civitella si giocano i playoff : ... Came-Civitella e Rieti-Eboli, le dirette, venerdì alle 20.30 e lunedì alle 20.50, su Repubblica Tv Sport,. Apre il turno l'incontro di Dosson per l'ottavo posto, con le squadre, appaiate a 26 punti, ...