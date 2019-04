ZTE Axon 10 Pro 5G appare su TENAA | avrà una variante da 12 GB

tuttoandroid

(Di martedì 30 aprile 2019) Presentato al MWC 2019 di Barcellona a febbraio, lo smartphone di fascia alta ZTE10 Pro 5G è stato individuato nel database dirivelando alcuni nuovi dettagli. Il dispositivo sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855 di Qualcomm e sarà disponibile nelle versioni da 6 GB, 8 GB e 12 GB di RAM, rispettivamente con 64 GB, 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2 TB grazie a uno slot per schede MicroSD.

