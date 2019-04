Un Samsung Galaxy S10 5G va a fuoco ma l’azienda fa spallucce e nega il risarcimento

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con patch di aprile e miglioramenti alla fotocamera : Galaxy Note 9 ottiene le patch di aprile in Germania; assieme a queste è arrivato anche un aggiornamento dell'app fotocamera, che come impostazione predefinita scatta selfie a 68 gradi, con possibilità di passare a 80. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con patch di aprile e miglioramenti alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Secondo sorprendente aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy Note 9 : due novità importanti : Arrivano del tutto inattese, a fine aprile, alcune novità concepite per il Samsung Galaxy Note 9, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere per voi oggi. Tutto ruota attorno al Secondo aggiornamento del mese per il top di gamma lanciato sul mercato pochi mesi fa, dopo che il primo certo non aveva dato vita a rivoluzioni come avrete notato dal nostro articolo di allora. Cerchiamo dunque di concentrarci sui due grandi temi che stanno emergendo ...

Almeno 2 soluzioni ai problemi del Samsung Galaxy Fold : cosa sta facendo l’azienda per il suo pieghevole? : Il lancio del Samsung Galaxy Fold è stato posticipato a data da destinarsi, globalmente. Le notizie allarmanti sui problemi al display del primo smartphone pieghevole dell'azienda hanno spinto il produttore a ritardare la commercializzazione del suo device di punta che sarebbe pure dovuta partire in Italia il prossimo 3 maggio. Per l'inizio delle vendite effettivo, ora, si attende nuova comunicazione da parte dell'azienda, anche se già ci sono ...

Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10 Prism Blue disponibili nei negozi TIM : TIM ha appena aggiornato il proprio listino smartphone, introducendo Huawei P30 Lite e la colorazione Prism Blue di Samsung Galaxy S10. L'articolo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10 Prism Blue disponibili nei negozi TIM proviene da TuttoAndroid.

Vendite in calo? Samsung si consola con Galaxy S10 e LG spera in V50 ThinQ 5G : Mentre LG spera in LG V50 ThinQ 5G per rilanciare le Vendite, Samsung si consola con i dati della serie Galaxy S10 e punta sulla serie Galaxy A. L'articolo Vendite in calo? Samsung si consola con Galaxy S10 e LG spera in V50 ThinQ 5G proviene da TuttoAndroid.

Denunciati problemi Spotify coi Samsung Galaxy a fine aprile : dettagli e modelli coinvolti : Vengono segnalati in queste ore alcuni problemi Spotify del tutto inattesi, almeno per quanto riguarda coloro che dispongono di un Samsung Galaxy. Non siamo pertanto al cospetto di un down oggi 30 aprile, contrariamente a quanto vi abbiamo riportato a marzo attraverso un nostro pezzo nel pieno di un'anomalia momentanea. Allo stesso tempo, non va sottovalutato l'errore che sta pregiudicando il normale utilizzo dell'applicazione, probabilmente ...

Windows 10 supporta lo screen mirroring anche su OnePlus 6/6T - Samsung Galaxy S10 - Galaxy Note 8 e Note 9 : Microsoft ha esteso la funzionalità di screen mirroring, aggiungendo il supporto a OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Note 8 e Note 9. L'articolo Windows 10 supporta lo screen mirroring anche su OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 8 e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 guadagna le Bixby Routines - Galaxy J5 2017 ottiene un nuovo aggiornamento per la sicurezza : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il Galaxy A50 in India che include anche la patch di sicurezza di aprile 2019 e aggiunge le Bixby Routines e una serie di nuove funzionalità alla fotocamera. Il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento anche per il Galaxy J5 2017 in Olanda, tuttavia l'update include solo la patch di sicurezza di marzo e non ancora Android 9 Pie che arriverà nei prossimi ...

Riceve l’aggiornamento XXS3CSD1 sui Samsung Galaxy S9 brand 3 - il punto : La giornata del 29 aprile si sta dimostrando particolarmente intensa per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: se questa mattina vi avevamo segnalato la disponibilità dell'aggiornamento XXU3CSD4, con integrazione al suo interno della patch di sicurezza di aprile 2019 (l'ultima sfornata da Google, anche se ancora per poco), per gli esemplari brandizzati Vodafone, cui hanno fatto seguito i marchiati 3 Italia, quasi in contemporanea. Il peso generale del ...

Colleghiamo al meglio il Samsung Galaxy S10 ai PC Windows : notifiche sincronizzate e non solo : Stanno arrivando nuove ed importanti novità per il Samsung Galaxy S10, dopo quelle introdotte nel fine settimana dal punto di vista della batteria. Tutto grazie alle novità in arrivo da Microsoft che ha dato vita ad una nuova app che consente di poter visualizzare le notifiche del proprio smartphone direttamente sul pc. In realtà già il mese scorso Microsoft ha garantito tale processo per i possessori del Samsung Galaxy S8 e del Galaxy S9, ...

Samsung non si dimentica nemmeno di Galaxy J5 - 2017 - : ecco le patch di sicurezza di marzo 2019 : ... ora Samsung sta riscuotendo i meritati apprezzamenti per un deciso cambio di passo nella politica di aggiornamenti. Dopo l'inizio del rollout di Android Pie per Galaxy J4+ e J6+ e l'arrivo delle ...

Samsung continua a lavorare su un secondo speaker intelligente Galaxy Home : Annunciato per la prima volta nell'agosto 2018 in occasione della presentazione di Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Home è descritto solo come "in arrivo" nel sito Sammobile, ma presto potrebbe essere affiancato da un altro altoparlante intelligente. secondo il sito web Bluetooth SIG, Samsung sta continuando a lavorare a un "speaker AI" chiamato Galaxy Home Mini con numero di modello SM-V310 e il supporto Bluetooth 4.2. L'articolo Samsung ...

Come fare screenshot Samsung Galaxy A70 : Come Catturare screenshot con Samsung Galaxy A70 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire facilmente uno screenshot su telefono Android.

Altro che la Luna - Samsung Galaxy S8 ha fotografato Saturno (ma c’è il “trucco”) : Samsung Galaxy S8 "bagna il naso" a Huawei P30 Pro e scatta questa splendida foto a Saturno, che dista circa 1,4 miliardi di chilometri da noi. Ovviamente con un "piccolo" aiuto di un telescopio! L'articolo Altro che la Luna, Samsung Galaxy S8 ha fotografato Saturno (ma c’è il “trucco”) proviene da TuttoAndroid.