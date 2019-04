PSG | il tecnico Tuchel si sfoga | “Serve gente da 50 gare l’anno”

calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) Thomassidopo la sconfitta di Montpellier. Un ko indolore ai fini della classifica, visto che il PSG è già campione di Francia, ma che arriva a pochi giorni da quello nella finale della Coppa di Francia, il terzo nelle ultime 4di campionato. Ecco parole dell’allenatore dei francesi.“Abbiamo bisogno di giocatori abituati a giocare a 50 partite a stagione, a dare tutto, contro qualsiasi avversario. E’ assolutamente fondamentale. Non possiamo permetterci di finire la stagione così. Oggi abbiamo commesso tre gravi errori individuali e non è possibile. Ma siamo qui con 15 giocatori più due Primavera e siamo in questa situazione da febbraio. Giochiamo con calciatori che sono stati fermi per 10 settimane e che hanno ricadute dopo solo due sessioni di allenamento. Non è stato facile vincere il campionato. Abbiamo giocato ogni tre giorni con 16 ...

