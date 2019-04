GF lite trash tra Francesca De Andrè e Guendalina Canessa

people24.myblog

(Di martedì 30 aprile 2019)è una nuova concorrente del “GF”. Durante la diretta laha incontrato la sua rivale in amoreDe. Entrambe sono state insieme a Daniele Interrante. C’è stato un litigio con livelli dialtissimi: : «Sei venuta qui a fare la pagliaccia» la accoglie, «Da quando non ci sei la nostra vita è bellissima» ribatteè stata un ex concorrente del Grande Fratello nel 2007 e lunedì sera è tornata ancora una volta nella casa come concorrente. Prima fidanzata e poi sposata con Daniele Interrante, da cui ha avuto una figlia,si separa due anni dopo il matrimonio e la causa, a detta sua èdeattuale concorrente del Gf16. Laentra in casa e sembra che voglia mantenere un dialogo civile e viene accolta proprio dalla De: «Ho promesso di respirare e poi parlare. Sono una mamma a ...

Olty86 : La lite tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi al #GF16 entra di diritto nella storia del trash tv! - Luca190499 : RT @Caustica_mente: Ho guardato estasiato questa lite trash e dico solo GUENDALINA SEI TUUUUUU IL #GF16 SEI TUUUUU -