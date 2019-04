Ajax | Matthijs De Ligt ‘stoppa’ il Barcellona | le parole dell’olandese rimettono in gioco

sportfair

(Di martedì 30 aprile 2019) Il difensore dell’ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia preso ancora alcuna decisione Il futuro diDenon è affatto definito, ilsi è interessato eccome al difensore dell’, ma la trattativa è tutt’altro che chiusa al momento.PRESSINPHOTO/LaPresseUna situazione che fa ildella Juventus, anch’essa sulle tracce del proprio giustiziere che, con un colpo di testa, ha infranto il sogno Champions dei bianconeri. Nel corso di un confronto su Instagram con i tifosi, Deha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia ancora deciso il da farsi: “i centrocampisti tendono a essere più costosi dei difensori, ma non ho idea di cosa succederà. Dipende dall’. Frenkie De Jong è andato via per un buon prezzo (75 mln), quindi vedremo. Sul mio futuro non ho ancora preso alcuna ...

