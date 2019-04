Salvini | Subito legge su castrazione chimica | Di Maio | Così si

Castrazione chimica - scontro Salvini-Di Maio. 'Subito la legge'. La replica 'Così si prendono in giro le donne' : Cronaca "Vieni, c'è una festa", e la stuprano in due: arrestati a Viterbo consigliere comunale e militante di CasaPound di FEDERICA ANGELI Matteo Salvini torna alla carica: 'Nessuna tolleranza per ...

Nicola Zingaretti : “Se Di Maio e Salvini litigano su tutto è meglio tornare al voto subito” : Nuovo attacco del segretario del Pd Nicola Zingaretti contro il governo Lega-M5S: "Se non ce la fanno e litigano su tutto è meglio che vadano a casa e che si torni al voto, dando la parola agli italiani. Basta con le ipocrisie e i giochi di palazzo. Il prezzo di questa paralisi è drammatico e lo pagano gli italiani".Continua a leggere

Matteo Salvini - rissa tra immigrati a Ferrara : "Cacciare subito i balordi" : "Ennesima rissa tra immigrati nel quartiere Gad di Ferrara, con coltellate tra un albanese e due nigeriani", annuncia Matteo Salvini con un post su Twitter in cui pubblica anche le terrificanti immagini con i corpi a terra e la scia di sangue. "Il 3 maggio sarò in città", dice il ministro dell'Inter

Salvini insiste sulla Flat tax : "Va fatta subito - già a partire da quest'anno" : La Flat tax va attuata subito, già a partire da quest'anno. Il vicepremier, Matteo Salvini, rilancia la sua proposta di riforma fiscale: "Abbassare le tasse e semplificare la vita agli italiani non è un capriccio della Lega ma un'emergenza per famiglie e imprese, un dovere previsto nel contratto di governo", ha detto Salvini che oggi partecipa alla prima convention della Lega nella Regione Lazio. "Se qualcuno rallenta la Flat Tax - ...

Salvini : flat tax subito - è un'emergenza : 13.58 "flat tax subito, già da quest'anno.Gli italiani ci chiedono coraggio". Così Salvini, alla prima convention della Lega nella Regione Lazio. "Abbassare le tasse e semplificare la vita agli italiani non è un capriccio della Lega ma un'emergenza per famiglie e imprese, un dovere previsto nel contratto di governo", ha detto. Attacca il Pd: "Con avversari come Zingaretti governeremo per 40 anni". Poi l'annuncio: dopo l'avvio della ...

Fisco - Meloni a Salvini : flat tax va fatta subito e per tutti : Roma, 14 apr., askanews, - La conferenza programmatica di Fratelli d'Italia vuole lanciare "una sfida al governo e segnatamente a Matteo Salvini: la tassa piatta, subito, senza scaglioni e per tutti". ...

Flat Tax - Meloni : “Lancio sfida a Salvini - la faccia subito. Per ora l’unica cosa piatta che vedo è la crescita economica” : “Proponiamo da tempo un tetto alle tasse in Costituzione, cioè un limite oltre il quale lo stato non possa mettere le mani sui soldi dei cittadini – così Giorgia Meloni sulla Flat tax – Non siamo mai stati ascoltati, anche sulla Flat tax, ma io lancio una sfida a Matteo Salvini e al Governo: la Flat tax va fatta, subito, senza scaglioni, per tutti e ora. Per ora l’unica cosa piatta fatta da questo Governo è la crescita ...

'La vera sciagura italiana'. Alberoni va con la Meloni : subito bordata su Salvini : Francesco Alberoni, il famoso sociologo, sarà capolista alle elezioni europee per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nella circoscrizione Nord-Ovest. 'Mi candido per salvare la democrazia', dice in ...

Pd - disastro Umbria : governatrice Marini indagata - segretario e assessore arrestati. Salvini : "Voto subito" : Terremoto giudiziario in Umbria. Il segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci e l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini sono stati arrestati a seguito di una indagine della procura di Perugia su presunte irregolarità commesse in un concorso per assunzioni in ambito sanitario. Secondo quan

Arresti in Umbria - Matteo Salvini : “Sanità malgovernata dal Pd - subito elezioni regionali” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini commenta così l'inchiesta che ha interessato il Pd umbro: "Senza entrare nel merito degli ultimi Arresti i cittadini dell'Umbria sono malgovernati da troppo tempo; elezioni Regionali subito". Sarebbe indagata anche la presidente della Regione Catiuscia Marini.Continua a leggere

Barcone con 90 migranti sbarca a Lampedusa. Salvini : "Saranno subito espulsi" : Il Viminale è al lavoro per espellere i 90 migranti a bordo del Barcone intercettato dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera al largo della Sicilia. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che "in Italia si entra rispettando le regole". "Siamo già al lavoro - aggiunge - affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore".Il Barcone era stato ...