Sri Lanka. Isis:3 nostri morti in blitz

Pontifex_it : Uniamoci anche oggi in preghiera con la comunità cristiana dello Sri Lanka colpita da una violenza cieca nel giorno… - luigidimaio : Una preghiera per chi è stato colpito dagli attentati in Sri Lanka. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e… - repubblica : Kamikaze filmato nei corridoi dell'hotel prima dell'esplosione -