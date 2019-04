fattoquotidiano : Torino, brand italiano spacciava acrilico per cashemire: frode per 2 milioni di euro - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Torino, brand italiano spacciava acrilico per cashemire: frode per 2 milioni di euro - TelevideoRai101 : Torino, acrilico venduto per cachemire -

Sulle etichette, sui cartellini, e sugli scaffali espositivi i capi d'abbigliamento erano presentati come realizzati con "fibre di", ma i maglioni erano in realtà in. Nei guai un'azienda italiana operante nel settore abbigliamento con negozi in tutta Italia.La GdF diha sequestrato nei suoi 120punti vendita 40mila capi d'abbigliamento importati dal Bangladesh e venduti intorno ai 50 euro Una frode da 2 mln di euro. Il titolare del brand ha collaborato con la GdF ed è stato individuato il produttore.(Di venerdì 26 aprile 2019)