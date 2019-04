SkyTG24 : #UltimOra #Libia, #Moavero: chiesto intervento Ue per i flussi di migranti #canale50 - TelevideoRai101 : Moavero: migranti da Libia, agisca Ue - CaldaroneCeres : RT @SkyTG24: #UltimOra #Libia, #Moavero: chiesto intervento Ue per i flussi di migranti #canale50 -

In"l'Italia si è mossa su una linea di dialogo con tutti.Non solo con le parti sul terreno,ma anche con gli altri Paesi preoccupati. Con la Francia abbiamo chiarito la posizione comune". Così il ministro degli Esteri. Tra i rischi in, anche infiltrazioni terroristiche,spiega. "In caso di consistenti flussi di,ho chiesto alla Ue di essere pronta ad agire". "Gli europei non siano ossessionati dalla questione", ha detto l' inviato Onu per laSalamè.(Di mercoledì 24 aprile 2019)