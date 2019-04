Esterrefatto, è scioccante! Parla l'ex di Pamela Prati

Bertolani è ancora molto affezionato a lei e soprattutto dispiaciuto per questa vicenda che la sta travolgendo. "Mi dispiace vederla così. E' molto fragile come persona. Probabilmente ci sono delle persona vicino a lei che non la stanno supportando nella maniera corretta. Lei è buona, ha fatto errori ingenui per ascoltare altri. In certi momenti io la proteggevo, lei mi chiamava il sergente di ferro perché le dicevo la verità in modo crudo. C'era gente che le girava intorno ma non erano persone sincere e le dicevo di stare attenta". Sul matrimonio fantasma non prende posizione, ma le dà un consiglio: "Se è una fake news dovrebbe dirlo. Se continua a mentire fa peggio".

(Di venerdì 19 aprile 2019) Max Bertolani, allenatore di football americano legato in passato alla showgirl, ha commentato così la vicenda che da settimane infiamma il gossip : "Non seguo molto la tv perché sono sempre sui campi - ha spiegato l'allenatore di football americano a Storie italiane- ma in un giorno e mezzo ho recuperato tutto quello che è successo in questa vicenda che riguarda. Sono rimasto, è qualcosa di scioccante".Cone loro storia è finita nel 2001 proprio perché lui voleva sposarsi, invece la showgirl non se la sentiva: "Io ero innamoratissimo, volevo sposarmi e avere un figlio. Non ci siamo sposati perché lo volevo solo io. Lei diceva che era perché nessuno di noi due aveva fatto la cresima e lei voleva sposarsi in chiesa. In realtà se avessimo voluto potevamo sposarci comunque in comune e se lei voleva fare un matrimonio religioso avremmo facilmente potuto fare anche la cresima".