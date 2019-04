Amici - tra Giordana Angi e Tish finisce in disgrazia in diretta : umiliazioni e sfregi - De Filippi sconvolta : Tra Tish e Giordana è ufficialmente finita in disgrazia. Lo si è compreso nel corso dell'attesissima puntata serale di Amici, il talent di Maria De Filippi, quando si è dovuto votare un componente della squadra avversaria da mandare in sfida. Giordana Angi ci è andata giù con il machete: "Voto Tish

Anticipazioni Serale Amici 18 seconda puntata : Ludovica e Tish rischiano : Amici 2019 Anticipazioni seconda puntata Serale: Tish in pericolo, saluterà per sempre Alberto? Cosa ci riserverà la seconda puntata del Serale di Amici 18? Poco ma sicuro delle grandi sorprese. Quest'anno il talent show di Canale 5 è partito col botto ed è riuscito a far scatenare i telespettatori per numerose polemiche (Loredana Bertè è […]

Gossip Amici 2019, Tish e Giordana si punzecchiano in diretta: la rivalità e l'antipatia aumentano a dismisura L'Amicizia di Tish e Giordana non può più essere definita così. E lo hanno fatto capire bene durante la diretta di Amici 2019. Nel momento in cui avrebbe dovuto votare un componente della squadra avversaria da mandare in […]

Tish e Alberto insieme stregano tutti, la coppia si ricongiunge Doveva essere uno dei momenti più belli e infatti così è stato: in tutti aspettavamo il duetto di Alberto e Tish ed entrambi non ci hanno deluso. L'affetto che li lega ha reso bellissima la loro performance e ci ha ricordato le esibizioni dei vecchi […]

Amici Serale 2019 Ed.18/ Eliminato e diretta : Tish - Alvis e Ludovica a rischio : Amici 18 Serale 2019: eliminati e anticipazioni 30 marzo, la prima puntata in diretta. Ospiti, direttori artistici, giuria e tutto sulle squadre in gara

Tish Amici 2019 : biografia - vita privata e carriera - chi è l’artista : Tish Amici 2019: biografia, vita privata e carriera, chi è l’artista biografia Tish ad Amici 18, ecco chi è Amici 2018 prevede che 19 ragazzi, ballerini e cantanti, competano per arrivare ad ottenere il banco della suola, che farebbe di loro allievi ufficiali. Nella prima puntata, andata in onda lo scorso 17 Novembre, sono stati assegnati 3 banchi dei 12 disponibili. Tish, allieva ormai ufficiale della scuola, è una delle due cantanti ad ...

Amici 18 - Al Bano e Romina imitati da Alberto e Tish / Video : Momento cult ad Amici 18: l’imitazione di Al Bano e Romina fatta da Alberto e Tish. I due si sono calati perfettamente nei panni della coppia di cantanti e Tish è riuscita anche a simulare i movimenti fatti sul palco da Romina. Tutti i concorrenti si sono cimentati in una imitazione ma chiaramente

Tish in crisi ad Amici: Rudy Zerbi le apre gli occhi e la mette in guardia Ieri abbiamo avuto conferma della crisi di Tish ad Amici 18. Oggi Rudy Zerbi, che ha voluto parlare con la cantante, l'ha messa in guardia in vista dell'inizio del Serale. La fase finale inizierà sabato 30 marzo, ma i […]

Amici 18, Alberto e Tish: i due cantanti sotterrano l'ascia di guerra Oggi nel daytime di Amici 18 abbiamo assistito finalmente alla pace tra Alberto Urso e Tish! A sbloccare il rapporto fra i due è stato un discorso di Rudy Zerbi. Proprio l'insegnante è riuscito a dare una scossa a Tish, che ha deciso […]

Amici 18 : Tish - in crisi - fa pace con Alberto e i fan impazziscono di gioia : A circa dieci giorni dall'inizio del serale, è un'allieva di Amici in particolare a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip: stiamo parlando di Tish, la cantante 18enne che ha incantato il pubblico con la sua voce e un look sui generis. Nelle puntate del talent che stanno andando in onda in questi giorni sia su Canale 5 che su Real Time, la giovane sta manifestando in tutti i modi il momento no che sta vivendo. Alla fine del daytime ...

Amici 18 - le squadre del serale : Tish e Alberto nei 'Blu' - Giordana e Mameli nei 'Bianchi' : Manca sempre meno al ritorno in prima serata di Amici; lunedì 18 marzo, infatti, sono stati ultimati gli esami che hanno stabilito quali allievi si esibiranno al serale dal 30 marzo prossimo. "Il Vicolo delle News" ha fatto sapere che è il rapper Alvis l'ultimo talento ad essere approdato alla fase successiva e che il tenore Vittorio Grigolo sarà il direttore artistico che si sfiderà con Ricky Martin. Durante la registrazione odierna, però, i ...

Amici 18 - Ludovica e Tish impazzite per Mahmood - cosa gli hanno detto : Oggi Alessandro Mahmood , il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo , è stato ospite di Maria De Filippi ad Amici 18 . Il cantante ha scatenato un intero studio con la sua Soldi , ma ...

