Istat | a febbraio risale il tasso di disoccupazione | è al 10 | 7%

Istat : frutta e verdura spingono su l’inflazione a febbraio : Rincari del triplo per il carrello della spesa nel mese di febbraio : è quanto emerge dall’ultimo report fornito dall’ Istat , secondo cui gli aumenti passano dallo 0,6% di gennaio al 2,1% di febbraio . A spingere su l’inflazione soprattutto i prezzi di frutta e verdura , con i vegetali freschi che costano il 18,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel mese di febbraio 2019, dunque, il risultato è un aumento del l’inflazione ...

famiglie e imprese italiane continuano a non vedere «l'anno bellissimo» promesso da Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in un'intervista alla trasmissione Povera Patria su ...

Crescita - Istat : “A febbraio cala l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese” : In calo a febbraio la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. Stando alle rilevazioni Istat, nel corso del mese l’indice per i consumatori è passato da 113,9 a 112,4 e l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha subito una flessione da 99,1 a 98,3, confermando una evoluzione negativa in atto ormai dallo scorso luglio. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in peggioramento, seppur con intensità ...