Alessandra Ghisleri | Alle prossime Europee ci saranno sorprese

Alessandra Ghisleri e il sondaggio su Giuseppe Conte. Perché rischia di fare la fine di Mario Monti : rischia di fare la fine di Mario Monti il nostro premier Giuseppe Conte. Sempre più tentato, come rivela La Repubblica, da una "lista Conte" come lista civica nazionale da affiancare ai 5 stelle in caso di elezioni anticipate, il presidente del Consiglio di fatto non nega le sue aspirazioni politich

Augusto Minzolini : il sondaggio di Alessandra Ghisleri che fa tremare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : "Se andiamo sotto il 20 per cento sono guai". Luigi Di Maio è terrorizzato dal calo dei consensi e dopo aver visto il sondaggio di Alessandra Ghisleri ha "tracciato con i suoi consiglieri una linea Maginot invalicabile per la salvezza dei 5stelle", rivela Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il G

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : "Immigrazione? No. Ecco cosa interessa gli italiani" : Alessandra Ghisleri (la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research) commenta all'Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla nave Diciotti: "Discorso di Salvini impeccabile. E' stato tenuto mo

Alessandra Ghisleri - il sondaggio riservato spedito a Berlusconi : "Sindrome grillina" - Matteo Salvini in calo : C'è un sondaggio della "maga" Alessandra Ghisleri, appena planato sulla scrivania di Silvio Berlusconi ad Arcore, che dà fiato agli anti-Matteo Salvini dentro Forza Italia. A riferirlo è Augusto Minzolini, ex senatore azzurro, nel suo retroscena sul Giornale. Si parla di "primi segnali di logorament

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - lezione ai compagni : che roba è stato il corteo pro-immigrati di Milano : Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Presenti tra gli altri Alessandra Ghisleri e Fausto Bertinotti. Si parla di Tav e di Nicola Zingaretti, neo-segretario del Pd, e la sondaggista di Euromedia Research sottolinea: "Poiché la Tav è un argomento di camp

Alessandra Ghisleri : "Con queste cifre a Matteo Salvini conviene staccare la spina al governo dopo le europee" : "Con queste percentuali a Matteo Salvini converrebbe staccare la spina al governo dopo le europee". Alessandra Ghisleri, ospite a Omnibus, su La7, spiega che in questa situazione "è bene che lo faccia lui. Tutti questi governi di responsabilità hanno sempre penalizzato, come è accaduto con Forza Ita

Alessandra Ghisleri spiega il suicidio M5s in Sardegna : "Che fine hanno fatto 300mila voti" : Dietro il tonfo del Movimento Cinque stelle alle regionali in Sardegna c'è tutta l'impreparazione che i vertici grillini hanno dimostrato ancora una volta davanti a una tornata elettorale locale. L'errore madornale commesso dai pentastellati sta tutto nei numeri incontrovertibili illustrati dalla so

Alessandra Ghisleri - sondaggio-Tav : il 70% contro Di Maio. E Myrta Merlino : "Ammazza..." : "Ammazza...". Così Myrta Merlino accoglie i dati snocciolati da Alessandra Ghisleri a L'aria che tira, il programma de La7. La sondaggista di Euromedia Research, infatti, propone l'ennesimo sondaggio ammazza-M5s. Qui, però, non si parla delle intenzioni di voto alle politiche. Si parla della Tav e l

Alessandra Ghisleri demolisce il M5s a PiazzaPulita : "Dove si sono ridotti a nuotare" : Al centro dell'attenzione di Alessandra Ghisleri c'è la profondissima crisi di consenso con cui il M5s e Luigi Di Maio devono fare i conti. La sondaggista di Euromedia Research ne parla in studio a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, e in premessa ricorda come i grillini "hanno re

Alessandra Ghisleri sul crollo di M5s e Luigi Di Maio : 'Ecco il vero ruolo di Matteo Salvini' : A cosa è dovuta la disfatta del M5s in Abruzzo ? Una risposta alla domanda arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia mai e a capo di Euromedia Research , che dice la sua sul ...