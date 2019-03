Volano schiaffi in Siberia - ecco il campionato di sberle : il video fa impazzire il web Video : A Krasnojarsk, in Siberia , Russia, giusto qualche giorno fa, è andato in scena uno spettacolo che ha fatto impazzire il mondo del web. È il Siberia n Power Show, vale a dire una rassegna internazionale dedicata soltanto alle prove di forza e quindi, tra le tante, anche il campionato maschile di schiaffi . L'edizione se l'...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Volano schiaffi! Maria De Filippi Infuriata con Roberta! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: alcuni cavalieri hanno perso il senno della ragione! David ha offeso Gianni Sperti ed i due sono arrivati quasi alle mani. Il buttafuori è dovuto intervenire. Maria De Filippi indignata dagli atteggiamenti maneschi di Roberta! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani spiega le motivazioni sconvolgenti per le quali ha deciso di dire di no al Castello a Rocco Fredella! Si sono concluse da poche ore le ...