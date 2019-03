Serie A Atalanta | Gasperini | «Non solo il risultato | è stata una grande prestazione»

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : pari Atalanta [FOTO] : 1/53 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Serie A – Alle 12.30 il lunch match della 29ª giornata : dove e quando seguire live Parma-Atalanta : Tutto pronto per il lunch match della 29ª giornata di Serie A: dove e come vedere Parma-Atalanta La 29esima giornata di Serie A su DAZN (QUI IL LINK PER TESTARE LA PROVA GRATUITA DI UN MESE) si è aperta con gli anticipi del sabato che hanno visto Juve e Sampdoria trionfare. Oggi continua lo spettacolo della Serie A, con tanti importanti appuntamenti. Ad aprire quest’ultima domenica di marzo è il lunch match delle 12.30 che vedrà ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Parma? Squadra difficile da affrontare» : BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara, in trasferta, con il Parma. Queste le sue parole: " Siamo pronti a ricominciare dopo ...

Serie A Parma - D'Aversa : «L'Atalanta è un modello da seguire» : Parma - " Atalanta ? E' una delle migliori squadre del campionato ". Questa l'opinione di Roberto D'Aversa alla vigilia della gara con i nerazzurri. " Fanno un gioco diverso rispetto agli altri - ...

Probabili Formazioni Parma – Atalanta - Serie A 31/03/2019 : Probabili Formazioni Parma – Atalanta, Serie A 31/03/2019Parma e Atalanta si sfidano nel classico match delle 12:30. Ducali a caccia della matematica salvezza, bergamaschi con vista in Europa.Parma – D’Aversa rinuncia a diversi titolari e schiera Sepe in porta, mentre in difesa ci saranno Dimarco, Bastoni, Bruno Alves e Iacoponi. A centrocampo ci saranno Kucka, Rigoni e Dezi mentre in attacco Siligardi e Gervinho faranno da ...

Serie A - Atalanta-Ilicic : amore vero. 'Mai stato così bene' : Ilicic in campo con il Papu Gomez. Lapresse Dove eravamo rimasti? Ah sì, alla magia con il Chievo: Freuler dentro per Zapata, sponda al limite dell'area e tocco sotto a scavalcare il portiere. ...

Serie A Atalanta - Mancini e Freuler tornano e lavorano a parte : BERGAMO - Allenamento mattutino per l' Atalanta , in vista della ripresa del campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare il Parma domenica al Tardini, con calcio d'inizio previsto per le ore 12.30. ...

Biglietti Parma-Atalanta - ecco come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A : Giornata numero 29 per la Serie A di calcio, che si preannuncia molto succulenta, per via anche della sfida tra Parma e Atalanta, che sarà il lunch match di domenica. La sfida è infatti in programma il prossimo 31 marzo, alle ore 12.30, presso lo Stadio Tardini della città ducale, dove i padroni di casa proveranno ad allungare in classifica, mentre i ragazzi allenati da Gian Piero Gasperini puntano dritti all’Europa League, con il settimo ...

Serie A - Atalanta : Gasperini fa il pieno - riecco i nazionali in gruppo : Gian Piero Gasperini, 61 anni. Ansa Zingonia di nuovo al completo, o quasi, dopo i rientri dei vari nazionali impiegati in giro per il mondo, pronti a mettersi a disposizione di Gasperini in vista della sfida di Parma, domenica, ore 12:30, . Nessun infortunio o contrattempo da registrare, al contrario non mancano gli spunti positivi. ...

Serie A Atalanta - rientrati i nazionali : Ilicic - Pasalic e Castagne in gruppo : BERGAMO - I nerazzurri si sono radunati al "Bortolotti" di Zingonia dopo i due giorni di riposo concessi Gasperini . Alla ripresa degli allenamenti il tecnico atalantino ha potuto contare anche su ...

CIES - la top 11 degli ultimi 1000 minuti : Atalanta al top in Serie A : Top 11 Serie A – Il CIES Football Observatory ha stilato nel suo ultimo report le top 11 dei migliori campionati europei: Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1. Per realizzare queste formazioni tipo, basandosi su dati forniti da OptaPro, il CIES ha considerato i calciatori più performanti negli ultimi 1.000 minuti dei […] L'articolo CIES, la top 11 degli ultimi 1000 minuti: Atalanta al top in Serie A è stato realizzato ...

Roma-Atalanta Mozzanica 0-1 LIVE - il risultato della Serie A femminile in diretta : Oltre al campionato di A, Sky Sport trasmetterà anche la finale di Coppa Italia femminile, che si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky ...