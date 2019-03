Prof incinta | nelle chat l’insistenza di lei e la resistenza del 14enne | “Lasciami stare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Tra loro era il “patto” o “l’accordo”. Ma secondo il gip di Prato Francesca Scarlatti era “un vero e proprio ricatto”. Basato sul sesso, su una gravidanza inaspettata per una coppia così lontana d’età e sulle minacce di suicidarsi se lui avesse interrotto la relazione. Il cuore delle 33 pagine di ordinanza di custodia cautelare che hanno portato ai domiciliari l’infermiera di Prato di 31 anni, “insegnante” di ripetizioni di inglese, stacon ilche – come appurato dai test del dna – è il padre del bambino venuto alla luca in estate. Lei ora è accusata di violenza sessuale su minore e per induzione. Secondo il giudice, infatti, la 31enne non solo ha fatto sesso per un anno e mezzo con un minore ma – sempre secondo il tribunale – ha anche messo in piedi “una penetrante attività di condizionamento” nei confronti del ragazzino ...

