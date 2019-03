Pil Brunetta | FI | | finalmente anche Tria ammette crescita zero | era ora

Pil : Brunetta - FI - - degradato quadro macroeconomico porterà agenzie rating a declassare Italia : Roma, 18 feb 14:32 - , Agenzia Nova, - Renato Brunetta , deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia , scrive in una nota che "in uno scenario economico ampiamente... , Com,

Pil - Tria interrotto in Aula si infuria con Brunetta : “Ma stai zitto!”. Scoppia la bagarre - Fico riprende il ministro : Scatto di irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria , nel corso della sua informativa nell’ Aula della Camera sugli ultimi dati del Pil che hanno certificato che l’Italia si trova in recessione tecnica. “Ma stai zitto!“, ha detto il ministro , interrotto più volte, rivolto verso il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta . A questo punto, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico , ricordando al ministro che ...

Pil - Brunetta : “Conte riferisca in Aula sulle sue capacità divinatorie. Come faceva ieri a conoscere i dati Istat?” : Nel suo intervento alla Camera Renato Brunetta (FI), nella seduta del 31 gennaio, ha chiesto che “il presidente Conte riferisca all’Aula sulle sue capacità divinatorie, visto che ieri ha anticipato dati che erano segreti fino alle 11 di oggi“. L'articolo Pil, Brunetta: “Conte riferisca in Aula sulle sue capacità divinatorie. Come faceva ieri a conoscere i dati Istat?” proviene da Il Fatto Quotidiano.