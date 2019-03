MotoGp – Il momento giusto è arrivato : stretta di mano tra Rossi e Marquez in Argentina - il Dottore questa volta non si tira indietro [VIDEO] : Rossi e Marquez si lasciano tutto alle spalle: bellissima stretta di mano nel retropodio in Argentina Che spettacolo il Gp d’Argentina: Marc Marquez ha conquistato una facilissima vittoria a Termas de Rio Hondo, dimostrando di sentirsi perfettamente a suo agio sul circuito argentino. Una vittoria che regala allo spagnolo della Honda la leadership della classifica piloti, davanti a Dovizioso e Rossi. Secondo, dopo una fantastica lotta ...

MotoGp – Momento tenerezza in Argentina - Valentino Rossi abbraccia un bimbo : il piccolo fan non si stacca più! [FOTO] : Scene di infinita tenerezza a Termas de Rio Hondo: l’abbraccio di Valentino Rossi col piccolo tifoso in Argentina diventa virale Quarto posto ieri per Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp d’Argentina: il Dottore è riuscito, a differenza del Qatar, a stare con i migliori, e dunque il suo sabato ha preso una piega positiva e ottimista in vista della gara di oggi, anche se il nove volte campione del mondo preferisce andare ...

MotoGp - Test Sepang Day 1 : Sessione in corso - il più veloce al momento è Marquez : Test IRTA MotoGP Sepang I primi Test collettivi della MotoGP 2019 si aprono nel segno di Marc Marquez e della Honda. Il Campione del Mondo, ancora in ripresa dopo l'operazione alla spalla sinistra, ha infatti il migliore della mattinata dei Test di Sepang, primo vero confronto del 2019. Il #93, che ha fermato il cronometro sul ...