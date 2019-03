Melissa Satta a sorpresa a Milanello | la showgirl si allena con la femminile e va in gol

Melissa Satta sfoggia (orgogliosa) un lato b da urlo : Melissa Satta è più in forma che mai e a giudicare dalle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram sembra ormai lontana la tempesta derivante dalla separazione da suo marito Kevin Prince Boateng. La loro è stata una bellissima e lunghissima storia d'amore, uno dei pochi binomi calciatore-velina capace di resistere al tempo. Si sono conosciuti nel 2011 e tre anni dopo dalla loro unione è nato il loro primo figlio Maddox. Il matrimonio è ...

Melissa Satta veste la maglia del Milan e fa goal : Siamo abituati a vederla nei salotti sportivi come opinionista, con abiti eleganti e sexy. Stavolta Melissa Satta sceglie una veste tutta inedita: via i tacchi, indossa i tacchetti e scende in campo con i colori del Milan. Ospite speciale della squadra femminile rossonera, la showgirl dà prova di grande abilità con il pallone e riesce anche a segnare un goal. I colori del Milan li conosce bene, visto che li ha indossati a lungo il suo ex, Kevin ...

Melissa Satta calciatrice per un giorno : l’ex velina si allena col Milan femminile e spunta il commento di Boateng [FOTO e VIDEO] : Melissa Satta ‘nuovo acquisto’ del Milan femminile: giornata speciale in campo per l’ex velina Nonostante la rottura con Boateng, Melissa Satta continua a seguire con passione il mondo del calcio. La bella ex velina, padre del piccolo Maddox, è ormai ospite fissa infatti a Quelli che il Calcio, ma è stata l’esperienza vissuta ieri che l’ha fatta vedere con occhi diversi da tutti i suoi fan. La modella sarda ha ...

Melissa Satta in visita al Milan femminile : e che gol! IL VIDEO : Passione vera per il mondo del calcio la sua, insieme un buon mancino e, da oggi, a una maglia numero 7 rossonera tutta per lei. Visualizza questo post su Instagram Grazie dell'ospitalità @...

Melissa Satta avvistata al Kowa - cena da single per sole donne : La bellissima Melissa Satta è di nuovo al centro del gossip . Dopo la presunta rottura con Boateng lo scorso novembre, la showgirl è perseguitata dai paparazzi. Nuovi amori all'orizzonte o felicemente ...

Melissa Satta - stoccata a Wanda Nara : «Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la showgirl…» : «Sei la procuratrice di tuo marito e vuoi fare anche la showgirl?». Il derby di questa sera tra Milan e Inter si avvicina e Melissa Satta, tifosa rossonera e ormai single dopo la fine dell’amore con Kevin Prince Boateng, ha parlato della situazione di Mauro Icardi con particolare riferimento a Wanda Nara. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha chiarito la sua posizione: «Lui è fortissimo – dice – ma sta ...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : euro Sei un'agente o una showgirl? euro : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : euro Sei un'agente o una showgirl? euro : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : "Sei un'agente o una showgirl?" : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

Wanda Nara - Melissa Satta la sfida : 'Sei procuratrice e vuoi fare la showgirl?' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'. Infine un pronostico sul derby: 'Milan ...

Icardi - Melissa Satta punge Wanda : 'Io non ho mai parlato di Boateng. Se sei la procuratrice ma vuoi fare la showgirl...' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'.

Wanda Nara - Melissa Satta all'attacco : 'Vuoi fare la procuratrice e anche la showgirl?' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'. Infine un pronostico sul derby: 'Milan ...

Melissa Satta - stoccata a Wanda Nara : 'Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la showgirl...' : Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c'è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell'Inter'. Infine un pronostico sul derby: 'Milan ...

Melissa Satta - stoccata a Wanda Nara : «Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la showgirl...» : «Sei la procuratrice di tuo marito e vuoi fare anche la showgirl?». Il derby di questa sera tra Milan e Inter si avvicina e Melissa Satta, tifosa rossonera e ormai single dopo la fine...