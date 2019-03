Marquez detta legge Ma Dovi e Vale

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Dominio. Anche a Termas de Rio Hondo, lo spagnololadel più forte e questa sera (ore 20 italiane e non alle 19 visto il cambio dell'ora) scatterà dalla prima casella davanti a Maverick Viñales (+0154), Andreazioso (+0164) e a un pimpantentino Rossi (+0241), osannato dal pubblico argentino. È una qualifica che dice tanto, ovvero che Marcè e resta il favorito per la vittoria del Gran Premio odierno. Il campione del mondo ha chiuso infatti in testa tutte le sessioni di prove a parte la FP2. Ma che dice anche tanto sul rendimento degli avversari principali, tutti veloci e agguerriti e alle spalle didi pochissimi decimi. Non c'è da tenere d'occhio soltanto il leader del Mondiale Andreazioso, che con la sua Ducati partirà quest'oggi terzo e dunque dalla prima fila, le qualifiche dicono che anche la Yamaha sarà della partita per il podio. ...

