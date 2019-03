L' oroscopo 1 aprile | Ariete teso | Cancro di cattivo umore

oroscopo del giorno 2 aprile - predizioni da Bilancia a Pesci : ottimo martedì per l'Aquario : L'Oroscopo del giorno 2 aprile è pronto a mettere in conto l'ottimo periodo previsto per alcuni segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In primo piano, lo ricordiamo, la giornata di martedì sarà messa "sottosopra" in relazione all'amore e al lavoro. Le analisi astrali punteranno in esclusiva per i soli per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In arrivo ottime novità e una valanga di buone notizie in campo ...

oroscopo settimanale dall'1 al 7 aprile : notizie positive in arrivo per il Capricorno : In arrivo la prima settimana del mese di aprile 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali. Di seguito lavoro, amore e salute nel periodo compreso tra lunedì 1 e domenica 7 aprile. Ariete: la Luna è dalla vostra parte, con il concludersi della settimana potrete vivere dei buoni momenti. Nel lavoro, potrebbero nascere dei nuovi accordi, il fine settimana sarà importante per le idee. In amore, riuscirete a ...

Domani oroscopo di Paolo Fox : previsioni zodiaco 1 aprile 2019 : Paolo Fox, oroscopo di Domani: le previsioni astrologiche di lunedì 1° aprile 2019 Inizia Domani un nuovo mese, nel corso del quale, come sempre, Paolo Fox con le sue previsioni dell’oroscopo di ogni giorno sarà in tv, dal lunedì al venerdì a I Fatti Vostri, e la domenica a Mezzogiorno in Famiglia. Aspettando quindi la prima puntata di aprile della trasmissione di Rai2 condotta da Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise, ...

oroscopo Pesci - aprile : buone notizie per il lavoro : Scopriamo le previsioni che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati nel segno dei Pesci. Di seguito l'Oroscopo con consigli per affrontare al meglio aprile 2019. Oroscopo Pesci A marzo non è mancata energia, soprattutto in campo professionale. Con Marte dalla vostra parte avete avuto l'opportunità di fare dei cambiamenti interessanti. L'amore è stato protagonista dopo un periodo sottotono: siete riusciti a superare alcune delle ...

oroscopo Acquario - aprile : nuovi incontri e belle emozioni per il segno : Nuovo mese in arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute del mese di aprile per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario. Di seguito, anche consigli per gestire bene i giorni in arrivo. Marzo per il segno dell'Acquario è stato un periodo positivo, con Venere e Giove favorevoli, avete avuto buone opportunità in campo lavorativo ma anche amoroso. Non è mancata l'energia, soprattutto nella prima ...

oroscopo 1 aprile : problemi sentimentali per Sagittario : Arrivano le previsioni e l'Oroscopo dell'1 aprile 2019. Questo inizio del mese porterà già diversi cambiamenti ai segni zodiacali, mutamenti e novità sia in amore che nel lavoro. Oroscopo 1 aprile Ariete: in amore giornata positiva che vedrà il Sole insieme a Marte nel segno, le stelle di ora sono importanti. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi nel passato, ora si può recuperare, avrete maggiore opportunità. Per il fisico maggiore stress ...

oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 aprile a Mezzogiorno in Famiglia : Paolo Fox, Oroscopo settimanale 1-7 aprile 2019: previsioni attraverso la classifica dei segni Come ogni domenica anche oggi, 31 marzo 2019, Paolo Fox con le sue previsioni settimanali dell’Oroscopo è intervenuto in diretta a Mezzogiorno in Famiglia per svelare la classifica dei 12 segni relativa all’Oroscopo della settimana prossima (quindi con le previsioni dall’1 al 7 aprile), che riassumiamo di seguito. Fanalino di coda ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

oroscopo della settimana 1-7 aprile : Toro fortunato - Scorpione agitato - Vergine stressata : Nuova settimana astrologica, quella che va da lunedì 1 a domenica 7 aprile, con il Toro segno super favorito insieme ai Pesci: buone prospettive anche per i nati sotto il segno del Cancro mentre si preannuncia una settimana piuttosto complicata per gli amici del Leone. Ecco l'Oroscopo per la prossima settimana, per tutti e dodici i segni zodiacali. Previsioni astrologiche della prossima settimana da Ariete a Vergine Ariete: una settimana che ...

oroscopo Branko del 31 marzo - della settimana e di aprile 2019 : Branko: previsioni Oroscopo di aprile, della settimana prossima e di oggi, domenica 31 marzo In questo giorno di fine mese, sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko settimanali, del mese di aprile e della giornata di oggi (domenica 31 marzo 2019), tratte da quelle che il re delle stelle ha reso note su suo libro dedicato all’Oroscopo di tutto l’anno. Da domani soffierà un’aria giovane e fresca ...

L'oroscopo di domani 1 aprile primi sei segni : ottimo inizio mese per Gemelli - Leone flop : L'oroscopo di domani 1 aprile 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente lunedì. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? Per chi ancora non lo avesse ben chiaro, ad essere analizzati quest'oggi saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad occupare la zona "top" tra i sei appena ...

oroscopo Capricorno - aprile : buon momento per gli affari : Nuovo mese in arrivo. Quali saranno le previsioni di aprile 2019 per tutti i nati Capricorno? Di seguito le previsioni di aprile su lavoro, l'amore e l'ambito salutare, con anche consigli per gestire bene le prossime giornate. Il mese di marzo, con Marte e Saturno favorevoli, vi ha visti molto forti, anche in campo salutare. Nonostante alcune problematiche, avete ottenuto buoni risultati dalle cure iniziate. Nel lavoro, è stato possibile ...

oroscopo weekend 6-7 aprile : dubbi amorosi per Gemelli e Pesci : In questo fine settimana del 6 e 7 aprile 2019 troviamo Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci con Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Urano e la Luna nei gradi del Toro. Saturno e Plutone in Capricorno. Il Sole in Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco. Gemelli dubbioso in amore Ariete: astri del fine settimana poco concilianti per i nativi che avranno ...

oroscopo Sagittario - aprile : agitazioni in amore : Il secondo mese della primavera è giunto. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario nelle giornate comprese tra il primo ed il 30 aprile 2019? Di seguito, le previsioni su lavoro, amore e salute con consigli per affrontare bene il periodo in arrivo. A marzo non sono mancate tensioni lavorative, soprattutto nelle prime settimane. Molta è stata la stanchezza che ha creato a livello salutare dei disturbi. Belle le ...