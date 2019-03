Le cose da sapere sull’ora legale | che è tornata questa notte

Ballando con le stelle 2019 - le cose da sapere : ... è Nicola Dutto , il primo motociclista professionista paraplegico al mondo, uno che non teme le sfide e che in sella alla sua moto ha corso la Parigi Dakar: stavolta la sua missione televisiva sarà ...

Ora legale - stanotte lancette un’ora avanti : ecco sei cose da sapere : un’ora rubata al sonno durante la notte o un’ora guadagnata per stare alla luce durante il giorno? Diatriba antica, sfida eterna, alla maniera di pandoro contro panettone, modello Aboccaperta di Giuliano Funari, l’ora legale torna stanotte, a cavallo tra il 30 e il 31 marzo, con lo spostamento delle lancette in avanti di un’ora da compiere rigorosamente alle 2 (spostandole alle 3). Legalisti o meno, ecco sei effetti, consigli e curiosità per ...

Gomorra 4 - cinque cose da sapere : dalla dinastia degli Esposito nel calcio a Sangue Blu : Torna Gomorra , con la quarta, attesissima, stagione, dal 29 marzo , ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno,. I riflettori della nuova stagione sono chiaramente puntati su Genny , ...

Grossa disinformazione con l’incidente alla centrale nucleare in Slovenia : due cose da sapere : Giornata di bufale sui social, qui in Italia, considerando il fatto che nelle ultime ore è stata rispolverata una vecchia storia relativa ad un incidente alla centrale nucleare in Slovenia. Si tratta di un post pubblicato da SkyTg24News, che puntualmente sfrutta un nome simile a quello di una testata ben più famosa e autorevole, con il chiaro intento di alimentare disinformazione e allarmismo tra gli italiani. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco ...

Twilight Zone : Ai confini della realtà - 5 cose da sapere sulla serie classica : Il 1° aprile 2019 debutterà negli Stati Uniti Twilight Zone, la nuova serie antologia curata e narrata da Jordan Peele (nuovo idolo della regia horror dopo l’exploit di Get Out e il recente Noi), che riprende per molti aspetti il meccanismo della serie classica da noi intitolata Ai confini della realtà. Fondendo i temi del paranormale, dell’ignoto e, in modo più distillato, anche quelli della fantascienza più psicologica, il telefilm ...

Gomorra 4 - i personaggi : 8 cose da sapere su Valerio O' Vucabulà prima di vedere la nuova stagione - : Giovane studente della Napoli bene, ai libri preferisce il mondo criminale. Divenuto il braccio destro di Enzo Sangue Blu, ha un ruolo fondamentale nell'epilogo della terza stagione della serie targata Sky. La quarta dal 29 marzo ogni venerdì alle 21.15 su ...

5 cose da sapere sulla curcuma - la nota spezia indiana : La curcuma, conosciuta anche come zafferano delle indie, è una nota spezia indiana ormai largamente utilizzata anche in occidente, specie in cucina. Il suo colore è giallastro tendente all'arancio. Inoltre, la curcuma ha un sapore delicato, ma, nello stesso tempo, amarognolo. Il suo nome deriva dal sanscrito "kum-kuma". Non poche curiosità ruotano attorno a questa spezia pregiata che non tutti conoscono.

Rughe e creme antirughe : alcune cose da sapere : Rughe e creme antiRughe: alcune cose da sapere. le Rughe rappresentano un cruccio per le donne in ogni punto del globo

Calcio - sabato partita Italia-Finlandia : 5 cose da sapere - Sky TG24 - : Gli azzurri debuttano nel girone J che dà l'accesso alla fase finale del torneo continentale che, per la prima volta, si giocherà in 12 Paesi diversi. Nei precedenti con gli scandinavi solo una ...

Giornata mondiale dell'acqua - le 7 cose da sapere : Roma, 21 mar., askanews, - Sull'acqua, bene primario imprescindibile per la vita di tutti, gli italiani non hanno le idee chiare. Lo rivelano i risultati di un recente studio condotto da Eumetra nel ...

Di nuovo attuali i problemi con la fotocamera per Samsung Galaxy S8 : due cose da sapere : Stiamo vivendo una settimana a dir poco intensa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8. Tutto ruota attorno all'aggiornamento di marzo, considerando il fatto che i modelli no brand hanno già iniziato a fare questo step come abbiamo avuto modo di approfondire nella giornata di ieri. In attesa che la situazione si sblocchi anche per i prodotti TIM, i quali lo ricordiamo ancora non hanno avuto modo di imbattersi in Android Pie, ci sono alcune ...

Le cose da sapere su Johann Sebastian Bach : Cioè il grandissimo compositore celebrato dal doodle di Google di oggi, il primo che funziona con un sistema di intelligenza artificiale

Like a Prayer - ecco 10 cose da sapere sull’album di Madonna che compie 30 anni : Il suono di una chitarra distorta. Una porta che sbatte. Le note di un organo e la voce di Madonna. “La vita è un mistero, ognuno deve stare da solo. Ti sento chiamare il mio nome, e mi sembra come di stare a casa”. È così che si apre Like a Prayer, il suo quarto album, quello più adulto, quello della conferma a livello musicale. E uno dei suoi video più discussi. Like a Prayer usciva il 21 marzo 1989, e ha già 30 anni. Il look di Madonna è più ...

Now Apocalypse - 5 cose da sapere sulla serie dedicata a sesso e fine del mondo : 1. Di cosa parla 2. Il creatore della serie è Gregg Araki3. C'è tantissimo sesso4. Si parla di alieni 5. Non è la solita commedia sui MillenialPreceduta da una campagna mediatica psichedelica e colorata ma poco chiara circa il soggetto di un prodotto misterioso e sfuggente, l’inedita Now Apocalypse ha debuttato qualche giorno fa sul canale americano StarZ, noto per serie come Spartacus e Outlander che non lesinano sui contenuti forti. La prima ...