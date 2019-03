Il Real vince in rimonta | il Psg espugna Tolosa

Che fatica con l'Huesca! Il Real Madrid vince 3-2 con gol di Benzema all'89' : Cronaca Avvio da incubo del Real Madrid che lascia spazio e occasioni all'Huesca: al 3' è vantaggio degli aragonesi con il piattone di Hernández che non sbaglia sull'assist di Ávila, dopo un ...

Basket - Eurolega 2019 - 27a giornata : un Mike James mostruoso non basta a Milano - il Real Madrid vince 92-89. Venerdì sfida chiave col Panathinaikos : Lotta, ma perde l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in casa del Real Madrid: al WiZink Center, nome commerciale del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, finisce 92-89 in favore degli uomini allenati da Pablo Laso nel 27° turno di Eurolega 2018-2019, nonostante un mostruoso Mike James da 35 punti, suo miglior bottino stagionale. La vittoria del Panathinaikos per 72-70 sul Baskonia fa sì che adesso ci siano quattro squadre con lo ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 marzo in tempo Reale. Modena-Trentino 1-0 - vince la Lube : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...

Torna Zidane e Real vince : Torna Zinedine Zidane e il Real Torna a vincere, imponendosi al Santiago Bernabeu per 2-0 sul Celta Vigo, grazie a un gol di Isco al 17' e di Gareth Bale al 32' del secondo tempo, su assist ...

Lo Biondo : "A MonReale non vedo altre liste civiche. Prematuro parlare di alleanze. Da soli si può vincere" : "Non ho più nulla da dividere con quel mondo, sono stato maltrattato, umiliato politicamente. È un discorso chiuso". Lo Biondo si candida sindaco alla guida di una lista civica, #OLTRE, ma a Monreale ...

Il Real Madrid saluta dopo tre anni la Champions League. L'Ajax vince 1-4 : Prima o poi doveva succedere. E forse non poteva che accadere in questa stagione iniziata in estate con una brezza di fine d'un epoca e continuata con un sapore di smobilitazione, di un me voy diffuso ...

Real Madrid eliminato - l'Ajax vince 4-1 al Bernabeu e vola ai quarti : Straordinaria impresa dell'Ajax, che schianta al Bernabeu il Real Madrid, 4-1, e si prende i quarti di finale della Champioons League, eliminando i campioni in carica. Gli olandesi hanno surclassato ...

L’Ajax vince 4-1 a Madrid - Real umiliato e fuori dalla Champions : Partita senza storia Annata da dimenticare per il Real Madrid. I blancos sono fuori dalla Champions League, sono stati eliminati dall’Ajax allenato da ten Hag al primo anno sulla panchina dei lancieri. Dopo aver perso immeritatamente ad Amsterdam, all’andata, per 2-1, stasera i ragazzini terribili – più Tadic e Schoene – del glorioso club olandese hanno dato spettacolo al Santiago Bernabeu. Hanno vinto 4-1, soprattutto ...

Cancelo non convince Allegri - questo il Reale motivo! : Joao Cancelo non sembrerebbe aver convinto in maniera totale Massimiliano Allegri. Come evidenziato negli ultimi match, soprattutto in quello d’andata della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, il tecnico bianconero ha preferito non affidarsi al terzino portoghese escludendolo dalla formazione titolare in favore di De Sciglio. Una mossa che, chiaramente, ha spiazzato tutti, soprattutto […] More

Real Madrid - Solari : 'Caso Bale? Squadra unita per vincere il Clàsico' : ... da sempre seguita da tutto il mondo. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere, vogliamo farlo anche giocando bene. Abbiamo lavorato duramente per affrontare al meglio queste sfide così ...

Liga : il Real Madrid vince con due rigori - Morata si sblocca per l'Atletico : Il Real Madrid vince per 2-1 sul campo del Levante grazie a due calci di rigore e rimane a 2 punti dall' Atletico Madrid secondo, mentre il Barcellona capolista è a +9. A segno per i Blancos Karim ...

Liga - Atletico Madrid-VillarReal 2-0 - di Morata e Saul i gol vincenti : Attenta Juve, si è svegliato Alvaro Morata. L'ex bianconero segna la prima rete di questa sua travagliata stagione con l'Atletico e regala al club di Madrid un successo importantissimo. Anche perché ...

Il gioco da tavolo Pictionary incontra la Realtà Aumentata - da luglio vincerà chi è più bravo a disegnare nell’aria : Pictionary è uno dei giochi di società più conosciuti al mondo. A partire da luglio di quest’anno si evolverà grazie alla tecnologia. Per chi non lo ricordasse, parliamo del gioco da tavolo che chiede ai partecipanti di riconoscere concetti o parole dai disegni dei compagni di squadra. Dal 1985 a oggi è sempre stato necessario tenere sottomano carta e penna. Presto non serviranno più, perché ci sarà una penna hi-tech. Una sorta di ...