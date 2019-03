Il Modica Calcio vince il derby con l' Atletico Scicli

Il Modica Calcio saluta i suoi fedele nel derby con Atletico Scicli : Il Modica Calcio “saluta” i suoi tifosi nel derby casalingo con l'Atletico Scicli, La Vaccara “vinciamo per finire bene e per i nostri tifosi”.

Modica Calcio in campo contro il Frigintini : Il Modica Calcio ospita il Frigintini nella “stracittadina” La Vaccara: “partita dura e difficile come tutte le altre”. Domani al Vincenzo Barone

Il Modica Calcio nella tana del Real Siracusa : Il Modica Calcio nella “tana” del Real Siracusa belvedere, al “Giorgio di Bari” si gioca a porte chiuse. Domani, domenica 3 marzo, alle ore 15.

Modica Calcio attacca Rg Siracusa : finisce in parità : Il Modica Calcio al Vincenzo Barone attacca, ma non sfonda, l'RG Siracusa si difende e strappa il pari, per i “tigrotti” i play off si allontanano

Il Modica Calcio domani ospita la Riccardo Garrone : Il Modica Calcio domani alle 15 ospita la Riccardo Garrone nel turno infrasettimanale, al Vincenzo Barone i rossoblù devono solo vincere

Un Modica Calcio di carattere ad Enna : Un Modica Calcio di “carattere” fa un figurone ieri al “Gaeta” di Enna, il gol di Kebbeh non basta, Caputa “regala” il pari ai Gialloverdi.

Il Modica Calcio pronto per la trasferta di Enna : Il Modica Calcio pronto per la trasferta di Enna, il dg Peppe Sammito: “abbiamo qualita' e motivazioni per giocarcela al meglio”

Calcio : Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo : Il Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo, al “Barone” il derby con vista sui play off finisce senza vincitori. Una partita combattuta

Il Modica Calcio batte il Floridia : Il Modica batte di misura un roccioso Floridia, il gol di Marco Adamo avvicina i “tigrotti” alla zona play off. Il Modica batte il Floridia al Barone.