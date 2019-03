I limiti dei social

Basket - Danilo Gallinari : “Ai Mondiali l’Italia può arrivare fino in fondo - siamo un gruppo che non deve più porsi dei limiti ” : Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers stanno disputando una gran stagione nella NBA: il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale l’azzurro ha parlato della sua annata e del forte desiderio di giocare i Mondiali con l’Italia, dicendosi disponibile ad essere convocato. Annata d’oro per Gallinari : “Non so se sia la mia stagione migliore, certo è una delle migliori, la ...

Le Iene - Otto e Mezzo - il caso Sarti e l'importanza dei limiti : "Il mistero dei filmini a casa dell'Onorevole continua...".Filippo Roma chiude così il servizio sul caso Giulia Sarti e Rimborsopoli andato in onda nella puntata de Le Iene di martedì 12 marzo. Un servizio incentrato su un'intervista all'ex collaboratore della Sarti , Andrea Bogdan Tibusche, che parte dai bonifici emessi e annullati a favore del fondo per il Microcredito - cui la prassi del m5S vuole vada una parte dello stipendio di ciascun ...

Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue per sforamento dei limiti di biossido di azoto e per trattamento acque reflue : biossido di azoto e trattamento delle acque reflue: sono i due fronti su cui la Commissione europea va avanti nelle procedure di infrazione e deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia Ue. Una decisione che era nell’aria già da qualche giorno e che si aggiunge alla lista dei deferimenti, delle sentenze e delle procedure ancora aperte nei confronti del nostro Paese in tema di ambiente. In particolare, l’Italia dovrà rispondere alla Corte Ue per ...