Basta alle monetine da 1 e 2 centesimi | Conad arrotonda la spesa

Cavallo stramazza a terra durante un corteo funebre - AIDAA : “Basta alle carrozze trainate per i funerali” : “Nel corso del 2018 in Italia sono stati celebrati oltre 7mila funerali in cui la bara è stata trasportata da carrozze trainate da cavalli, la maggior parte dei quali in Campania, Calabria e Sicilia. Sono circa 300 gli esemplari usati a rotazione per questo servizio, spesso noleggiati dalle stesse imprese di pompe funebri insieme alle carrozze“. Così l’AIDAA, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, dopo la morte di un ...

Museo di Auschwitz dice Basta alle foto 'irrispettose' : Evitare di scattarsi foto "irrispettose" facendo gli equilibristi sui binari di Auschwitz: è l'invito rivolto nei giorni scorsi ai propri visitatori dal Museo del campo di concentramento nazista e che ...

La Fiorentina tuona : “Basta falsità - nessun casting per l’allenatore” : Fiorentina decisa nello smentire le indiscrezioni infondate di questa mattina in merito al presunto casting per il ruolo di allenatore “La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un ‘casting‘ in corso per il futuro della panchina della Fiorentina. nessun ‘faccia a faccia’ né tantomeno alcun ‘vertice’ con altri allenatori sono avvenuti. La ...

Inter - il derby potrebbe non Bastare a Spalletti : Conte in pole per la panchina (RUMORS) : Il derby di Milano vinto contro il Milan domenica sera ha riportato il sereno in casa Inter, mettendo al sicuro la panchina di Luciano Spalletti almeno fino al termine della stagione. Un ko contro i rossoneri, infatti, sarebbe potuto costare caro al tecnico di Certaldo già nell'immediato, soprattutto alla luce dell'eliminazione agli ottavi di finale di Europa League. A fine anno, però, l'addio sembra certo, visto che non sono stati raggiunti ...

Clima - Crozza : “Noi anziani abbiamo già fatto abBastanza danni. Andiamocene e lasciamo il pianeta alle ‘Grete’ di 16 anni” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 difende la giovane Greta Thunberg e i ragazzi che sono scesi in piazza per salvare l’ambiente “Noi anziani Andiamocene con dignità. lasciamo il pianeta alle Grete di 16 anni. Noi abbiamo creato due sostanze altamente tossiche: il Moplen nel 1962 e il PD nel 2007″ L'articolo Clima, Crozza: “Noi anziani abbiamo già fatto abbastanza ...

Running - Basta alle solite gare piatte (e noiose) con l'Ecotrail e gli altri «urban trail» : Tutto è partito dalla capitale francese dodici anni fa. L**'EcoTrail di Parigi**, nella distanza più lunga (80 chilometri, ma ci sono anche prove da 45, 30 e una più accessibile da 18) è l'urban trail più famoso al mondo. Un evento magico che nel weekend del 16/17 marzo ha animato la capitale francese registrando il record di 11500 partecipanti. Nella gara più lunga si parte da fuori città, dall’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, nei ...

Nicola Amoruso : 'Allegri è un grande allenatore - punto e Basta' : La rimonta della Juventus ai danni dell'Atlético Madrid, ha impressionato gli addetti ai lavori che non hanno lesinato commenti al miele dopo aver pesantemente denigrato squadra e allenatore per la sconfitta dell'andata al Wanda Metropolitano.Tra coloro che hanno analizzato la vittoria per 3-0 contro il colchoneros e il futuro percorso in Champions League della Vecchia Signora c'è anche l'ex bianconero Nicola Amoruso. L'analisi del ritorno L'ex ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non Basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

“In Italia ansia e tanto lavoro - ma i soldi non Bastavano. Alle Canarie abbiamo scoperto la vera ricchezza : calma e tempo” : Il più grande lusso, per Sara Ferrari, è prendersi un caffè al bar mentre aspetta che le sue bambine escano dalla lezione di danza. Ritagliarsi un’oretta, scambiare due chiacchiere con la gente del posto. Sara da una decina di mesi vive a Telde, sull’isola di Gran Canaria, con il marito e le figlie. Prima gestiva un salone di tolettatura per cani in provincia di Verona, che, pur andando bene, le portava via tutto: tempo, soldi, ...

Greenpeace : “Basta con il governo del cambiamento climatico - l’esecutivo inverta la rotta e protegga persone e ambiente” [GALLERY] : 1/9 ...

Meteo - il fisico Franco Prodi : "Bestialità - Basta balle". La grande menzogna sul cambiamento climatico : Non appena uno scienziato prova a mettere in dubbio il ritornello del clima impazzito e della catastrofe ambientale imminente, viene subito bollato come un "negazionista". "Termine da bar", dice il fisico Franco Prodi al Quotidiano nazionale, che punta invece il dito sulla carenza di strumenti adegu

Salvini incalza i 5 Stelle "Sì alle opere e cantieri" Di Maio : "Basta attacchi" : C'è bisogno di viaggiare, di collegarsi con il resto del mondo. Solo con i no non si va da nessuna parte, occorre dire dei sì perché altrimenti rimaniamo fermi'. Poi ha assicurato che il decreto ...

Nel nuovo singolo Sfera EbBasta risponde alle accuse degli ultimi mesi : "Adesso parlo io" : "Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta". Una frase forte che Sfera Ebbasta ha deciso di cantare nel suo nuovo singolo, intitolato Mademoiselle. L'artista trap ha deciso di uscire allo scoperto dopo essere stato per mesi al centro della bufera a causa delle tragedia di Corinaldo e dei testi delle sue canzoni. Sfera Ebbasta aveva già parlato, tramite il suo profilo Instagram, della tragedia accaduta alla discoteca Lanterna ...

“Will Smith non è abBastanza nero per fare quel personaggio” : l’attore travolto dalle polemiche : Will Smith è troppo poco nero per interpretare in un film il padre delle tenniste Serena e Venus Williams. Da giorni gli utenti social statunitensi non parlano d’altro. Da quando Variety ha annunciato che la star afroamericana indosserà i panni di Richard Williams, nel film King Richard, è tutto un rincorrersi di critiche e di suggerimenti per nomi di colleghi più in parte. Smith, infatti, secondo migliaia di commentatori online, peraltro ...