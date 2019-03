Aprile 2019 | tra anniversari ed eventi

Stipendi NoiPA Aprile 2019 : importi - aumenti - data esigibilità : È gia possibile visualizzare gli importi degli Stipendi NoiPA del mese di aprile 2019. Da diversi mesi il portale permette la visualizzazione anticipata tramite la sezione “Consultazione pagamenti”. Da qualche giorno, la sezione è visualizzabile pure dall’app ufficiale NoiPA, che può essere scaricata sul proprio dispositivo mobile in modo gratuito. aumenti Stipendi NoiPA e data accredito Come più volte ripetuto, dal mese di ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco le FRASI più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Il 1° Aprile è per tradizione il giorno del Pesce d’Aprile, il giorno degli scherzi. Le origini della ricorrenza sono incerte e non si conosce esattamente il periodo in cui ebbe inizio, né per opera di chi. Oggi tutto è (o sarebbe) concesso ed ogni anno siamo alla ricerca di scherzi da fare, magari da condividere su social come Facebook e WhatsApp, ed il web offre mille spunti: Ecco ad esempio una selezione di FRASI da inviare a familiari, ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco i VIDEO più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Che sia il “poisson d’avril” francese, il “pescado de abril” spagnolo, o l’“April Fool’s day” del mondo anglosassone, è una bizzarra tradizione quella del 1° Aprile: il Pesce d’Aprile è una festa che si celebra in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, fino ad arrivare in Giappone. E’ il giorno degli scherzi: tutto è concesso! Per l’occasione proponiamo di seguito una ...

Buon 1° Aprile 2019 - Buon Pesce d’Aprile! Ecco le IMMAGINI e le GIF più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Il 1° Aprile è per tradizione il giorno del Pesce d’Aprile, il giorno degli scherzi: tutto è concesso, anche se dipende sempre a quale schiera si appartiene, se a quella delle vittime o dei burloni. Ogni anno siamo alla ricerca di scherzi da fare, magari da condividere su Facebook e WhatsApp, in occasione di questa bizzarra tradizione. Il web offre mille spunti: in alto nella gallery proponiamo una selezione di IMMAGINI e GIF da inviare su ...

Domani oroscopo di Paolo Fox : previsioni zodiaco 1 Aprile 2019 : Paolo Fox, oroscopo di Domani: le previsioni astrologiche di lunedì 1° aprile 2019 Inizia Domani un nuovo mese, nel corso del quale, come sempre, Paolo Fox con le sue previsioni dell’oroscopo di ogni giorno sarà in tv, dal lunedì al venerdì a I Fatti Vostri, e la domenica a Mezzogiorno in Famiglia. Aspettando quindi la prima puntata di aprile della trasmissione di Rai2 condotta da Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 1° Aprile 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 1° aprile 2019: Quinn Fuller (Rena Sofer) non vede di buon occhio la nascente “amicizia” tra suo figlio Wyatt (Darin Brooks) e Sally Spectra (Courtney Hope)… Maya (Karla Mosley) è in ansia perché suo cugino Xander (Aidan Bradley) frequenta la giovanissima Emma (Nia Sioux), della quale ormai lei non si fida più da quando l’ha sorpresa a scattare di nascosto delle fotografie ai ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 1° al 7 Aprile 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

Ponti e vacanze 2019 : Pasqua - 25 Aprile e 1 maggio. Ecco il calendario : Ponti e vacanze 2019: Pasqua, 25 aprile e 1 maggio. Ecco il calendario Giorni festa e ponte Pasqua 2019 Un anno se ne va e ne arriva subito un altro, nel frattempo, i festeggiamenti e le relative vacanze continuano (almeno per alcuni); detto ciò, quando si potrà tornare a riposare? Insomma, quali sono i prossimi Ponti da sfruttare? Ponti e vacanze 2019: cosa riserva il prossimo anno Giorno 1 gennaio 2019 cade di martedì; dunque, in molti ...

Oroscopo Branko del 31 marzo - della settimana e di Aprile 2019 : Branko: previsioni Oroscopo di aprile, della settimana prossima e di oggi, domenica 31 marzo In questo giorno di fine mese, sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko settimanali, del mese di aprile e della giornata di oggi (domenica 31 marzo 2019), tratte da quelle che il re delle stelle ha reso note su suo libro dedicato all’Oroscopo di tutto l’anno. Da domani soffierà un’aria giovane e fresca ...

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2019 : le previsioni complete del mese : Oroscopo aprile di Paolo Fox: le previsioni zodiacali del mese prossimo, segno per segno E’ finito anche il mese di marzo perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” (uscito in edicola alla fine di novembre 2018, con le previsioni dello zodiaco di Paolo Fox di tutto l’anno), riveliamo in questo articolo l’Oroscopo del mese di aprile 2019, che Paolo Fox ha anticipato, come appena detto, ...

LE USCITE IN SALA DI Aprile 2019 : APRILE è un mese davvero denso di USCITE in SALA: il film più atteso dalla nostra redazione è Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della saga Marvel sui Vendicatori, ma al cinema escono anche l'acclamato horror Noi di Jordan Peele, il ritorno di Nadine Labaki con Cafarnao e il reboot Hellboy di Neil Marshall. Insomma, ce n'è per tutti i gusti! Eccovi l'elenco completo dei titoli:

UNA VITA - anticipazioni di domenica 31 marzo e lunedì 1° Aprile 2019 : anticipazioni puntata 677 di Una VITA di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2019: Mentre la polizia trova Blanca e Ursula, i medici assistono Samuel (che è malconcio dopo quanto accaduto con Olga)… Diego raggiunge in ospedale Blanca, che però lo tratta male: la ragazza è ancora piena di sensi di colpa per la morte della sorella Olga… Elvira e Simon vengono sorpresi dal sicario ingaggiato da Arturo Valverde, ma Adela riesce a ...

Musica SAMUELE SPALLITTA live Jazz Club Torino lunedì 1 Aprile 2019 : Artista duttile e sperimentale, con esperienze anche nel mondo del teatro, unisce una vena poetica alla Pino Daniele ad una potenza vocale ispirata al grande Leonard Cohen. Via S.Francesco Da Paola ...