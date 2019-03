The Perfect Date | trailer della nuova comedy con Noah Centineo

Alison schiaffeggia Mona in Pretty Little Liars The Perfectionists : la follia è di casa a Beacon Heights (Video) : Addio vita monotona e tranquillità e benvenuti omicidi e misteri, Pretty Little Liars The Perfectionists non ha preso solo il titolo (quasi per intero) della serie madre da cui è nata ma anche quella follia che se nel primo episodio era latente, nel secondo tornerà a galla. Lo spin off firmato da I. Marlene King e che vede come filo conduttore proprio la presenza di Alison e Mona nella piccola e tranquilla (almeno prima del loro arrivo) Beacon ...

I. Marlene King lascia Pretty Little Liars The Perfectionist e Warner Bros per uno studio indipendente? La risposta ufficiale : Nelle ultime ore si è diffuso il panico tra i fan di Pretty Little Liars e del suo spin off Pretty Little Liarsi The Perfectionists per via dell'annuncio dell'addio di I. Marlene King alla Warner Bros. A quanto pare la madre delle famose serie sta per lasciare tutto per uno studio indipendente e questo potrebbe mettere a rischio un'eventuale seconda stagione dello spin off che ha debuttato mercoledì scorso negli Usa riportando a galla il ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02 : trama - promo - spoiler - streaming : L’episodio Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02 va in onda su Freeform mercoledì 27 marzo 2019. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. TUTTO SU #PLL THE Perfectionists Pretty Little Liars The Perfectionists 1X02: trama e spoiler La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Sulla scia dell’omicidio di Nolan, Ava, ...

La première di Pretty Little Liars The Perfectionists rivela la verità sulle Emison e sul capitolo francese di Mona : Non sappiamo ancora quando e se andrà in onda in Italia ma quello che è certo è che Pretty Little Liars The Perfectionists negli Usa ha preso il via ieri sera non solo dando il via ad un nuovo giallo che terrà insieme le fila dello spin off, ma rivelando anche quello che è successo dopo il finale della stagione madre. In particolare, la première di Pretty Little Liars The Perfectionists ha realizzato i sogni dei fan delle Emison, ovvero la ...

Pretty Little Liars The Perfectionists 1X01 : trama - promo - spoiler - streaming : L’attesissima prima puntata di Pretty Little Liars The Perfectionists 1X01 va in onda su Freeform mercoledì 20 marzo 2019. Si tratta dello spin off della serie di successo PLL che si è conclusa nel 2017. Pretty Little Liars The Perfectionists 1X01: trama e spoiler Dopo il finale di Pretty Little Liars due anni fa, Sasha Pieterse e Janel Parrish tornano a vestire i panni rispettivamente di Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal nella ...

Pretty Little Liars : The Perfectionists – nuovi misteri per Alison e Mona : Pretty Little Liars: The Perfectionists in onda dal 20 marzo E’ ufficiale: il secondo spin-off di Pretty Little Liars, famoso teen drama in onda sulla ABC Family dal 2010 al 2017, debutterà su Freeform mercoledì 20 marzo alle 20.00. Dopo “Rosewood”, dunque, le avventure tratte dai libri di Sara Shephard continueranno ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo con “The Perfectionists”. La prima stagione del ...

The Perfectionists - dal 20 marzo il primo episodio dello spin-off di Pretty Little Liars : Il primo episodio dello spin-off di Pretty Little Liars, The Perfectionists, andrà in onda sugli schermi americani il 20 marzo. Freeform ha rilasciato il trailer con la data del debutto durante l'incontro con i giornalisti della Television Critics Association. Ciò che viene mostrato nelle sequenze ci dà un assaggio dell'atmosfera della serie, forse un po' più cupa rispetto a Pretty Little Liars....Continua a leggere