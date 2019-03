Single e felici? Sì | è possibile Ecco perché

vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Il matrimonio non rende(per sempre)Ihanno più relazioni (non sentimentali)e tristi? Macché!Dac’è più crescita personaleSi può amare la solitudineCi sono alcune coppie di parole che nel linguaggio si sono come saldate insieme. Binomi che non sempre riproducono fedelmente tutta la realtà dei fatti, ma ne rispecchiano una parte considerevole. È così, ad esempio, per giovane e bella, alto e magro,e felice. Torna tutto, no? Ah no, forse il terzo binomio non vi convince, soprattutto quando si sono passati gli anta. E la domanda sorge spontanea: mamai?insomma non possiamo essere sereni (non scomodiamo latà che complica tutto) anche senza un partner?Un annetto fa in una ricerca di mercato dell’inglese Mintel, il 61% delle intervistate si era detto solo e felice. Ma non finiva qui. Eresia delle eresie: la percentuale delle...

