Parte il tour mondiale dei finalisti di Sanremo Giovani | da Einar a Mahmood i

Leonardo - il tour americano Parte da Miami per ricordare i 500 anni : Il simbolo della eccellenza italiana nel mondo sarà infatti protagonista di un tour negli Stati Uniti . Si tratta di 'Leonardo's Way', la via di Leonardo che toccherà dieci città degli States. Una ...

Sanremo - Parte da Tunisi il World Tour dei Giovani con Einar e Mahmood : Promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo. E' l'obiettivo del progetto ' Sanremo Giovani World Tour ', la Tournée organizzata dalla Farnesina in collaborazione con la Direzione ...

Vela – GC32 Racing Tour - saranno almeno dieci i team che prenderanno Parte all’edizione del 2019 : Il Tour visiterà alcune delle migliori destinazioni veliche in Italia, Spagna e Portogallo Con l’unione dei circuiti dei catamarani volanti GC32 al GC32 Racing Tour, sono almeno dieci i team, inclusi quelli che correvano nelle Extreme Sailing Series a prendere parte al Tour che si svolgerà su cinque tappe, e visiterà alcune delle migliori destinazioni veliche in Italia, Spagna e Portogallo. saranno ancora una volta alcuni dei più forti ...

Love Tour 2019 Parte col botto - quello di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo : video e scaletta : È partito con un sold out il Love Tour 2019, ma soprattutto è partito col botto, quello letterale di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che cade sul palco di Jesolo e inaugura così, con uno scivolone, la seconda parte della prima Tournée della band romana nei palazzetti di tutta Italia. Il primo concerto del Tour a supporto dell'ultimo album in studio, l'ultrapop Love che ha raggiunto il primo posto in classifica Fimi lo scorso autunno, è ...

Giro di Sicilia 2019 : Vincenzo Nibali non Parteciperà. La UAE Team Emirates unica squadra World Tour al via : Al Giro di Sicilia 2019 non vedremo in azione Vincenzo Nibali. L’ipotesi suggestiva di vedere lo Squalo gareggiare sulle sue strade e andare a caccia della vittoria nell’ultima tappa con arrivo in salita sull’Etna è subito tramontata, visto che la Bahrain-Merida non parteciperà a questa corsa. Oggi sono infatti state annunciate le 18 squadre al via di questa prima edizione targata RCS Sport e tra di esse compare una sola formazione di livello ...

Assofranchising. Il Tour 2019 riParte da Milano : Partirà da Milano il 26 marzo la nuova edizione dell'Assofranchising Tour 2019, il ciclo di incontri promosso dall'Associazione per promuovere il sistema franchising in Italia e favorire la nascita di ...

Parte il Trading Tour del broker ActivTrades - la prima tappa è a Torino il 22 marzo : I relatori della giornata saranno Giovanni Cuniberti, docente presso la facoltà di economia a Torino e Carlo Alberto De Casa, capo analista presso ActivTrades. L'avvio dei lavori è previsto per le 9,...

Tour de France 2020 : presentate le prime due tappe della Grande Partenza da Nizza. Un percorso molto movimentato : L’annuncio c’era già stato, ovvero il Tour de France 2020 prenderà il via da Nizza. Sulla Costa Azzurra scatterà la corsa a tappe più prestigiosa del mondo, per la seconda volta dopo il 1981 quando Bernard Hinault arrivò in maglia gialla a Parigi per la terza volta. Si tratta però di una Grande Partenza particolare. Le prime due tappe, infatti, della prossima edizione del Tour inizieranno e termineranno nella celebre località delle ...

Marco Mengoni - 'Atlantico' è doppio disco di platino. Tutto pronto per il tour che Parte il 27 aprile : Inarrestabile il successo per Alantico , l'ultimo album di inediti di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre scorso per Sony Music, e oggi certificato doppio disco di ...

Nuova data a Locarno per Ultimo - Parte tour sold out il 25 aprile : Roma, 14 mar., askanews, - In attesa di calcare i palchi dei più importanti palazzetti italiani con il suo "Colpa delle favole tour", la tournée interamente sold out in partenza giovedì 25 aprile 2019 ...

Pga tour : Francesco Molinari ottima Partenza e hole in one : Roma, 8 mar., askanews, - Francesco Molinari grande protagonista nel primo giro dell'Arnold Palmer Invitational, che ha concluso all'ottavo posto con 69, -3, colpi dopo aver realizzato una ...

Ligabue : esce oggi l'attesissimo album di inediti 'Start' - il 14 giugno Parte dallo Stadio San Nicola di Bari il tour negli stadi : ... "Polvere di stelle", "Ancora noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne brillano", "Vita morte e miracoli", "La cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il ...

Eurotour : nel Qatar Masters bella Partenza di Edoardo Molinari : Roma, 7 mar., askanews, - Edoardo Molinari, decimo con 69, -3, colpi, ha effettuato una bella partenza nel Commercial Bank Qatar Masters, European Tour, in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club, ...

Alessandra Amoroso : a Torino Parte il '10 Tour' - il racconto della prima data - : «Pensa a quante cose belle si potrebbero fare nel mondo se solo si cercasse di unire le persone invece di continuare a seminare odio e a dividerle». «Finito questo ciclo, come dico da tanti anni, ...