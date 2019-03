Papa | no all' estremismo e all' odio

Abusi su minori - Papa vara nuove norme : obbligo di denuncia e prescrizione allungata : Con un Motu proprio e una nuova legge in materia, il Pontefice ha introdotto molti cambiamenti nell'ordinamento del Vaticano. Istituito l'obbligo di denuncia penale e contemporaneamente la perseguibilità d’ufficio dei reati su minori. Bergoglio infine impone che "venga rimosso dai suoi incarichi il condannato e che siano invece sostenute le vittime.Continua a leggere

Il papà di Kean allo scoperto : “Si sta montando la testa. Mi serve il trattore” : papà Kean- Un attacco totale da parte di Moise Kean nei confronti del padre tramite il proprio account instagram. L’attaccante della Juventus ha commentato in maniera decisa e netta il suo rapporto con il padre: “Non so di cosa tu stia parlando. Quali trattori? Se sono quello che sono lo devo solamente alla mamma“. Un […] More

Asia Argento dalla d'Urso - papà Dario : "Una cosa bruttissima" : Il regista commenta così l'ospitata della figlia a "Live - Non è la d'Urso", bersaglio di attacchi durissimi

Muore a 13 anni dopo l'estrazione di un dente. Il ragazzino ha avuto una crisi davanti alla mamma e papà : È morto a 13 anni durante un intervento per estrarre un dente nella Clinica odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Per quanto l'intervento fosse banale, Benjamin Tayler Bryant, vicentino, figlio di padre americano e madre italiana, come riporta il Mattino di Padova, non c'è l'ha fatta. Il tragico epilogo è conseguenza del particolare quadro clinico pregresso del ragazzo; sottoposto ad anestesia ...

Il Papa in Campidoglio scherza alla fine del suo discorso : “Pregate per me o almeno pensatemi bene” : Al termine del suo discorso nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio davanti alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tutti gli assessori e consiglieri, Papa Francesco ha scherzato dopo aver benedetto i presenti: “Voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega almeno pensatemi bene”. Il Pontefice è poi uscito dall’aula accompagnato dalla Raggi per proseguire il suo giro all’interno del Palazzo ...

Papa Francesco in Campidoglio auspica “rinascita morale della città”. Poi l’invito all’integrazione : “Dignità delle periferie” : Un auspicio per “una rinascita morale e spirituale della città”. Dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno scosso il comune di Roma, Papa Francesco è arrivato in Campidoglio dove ha pronunciato un discorso soft sul tema della legalità, ma qualche riferimento non è mancato. E rivolgendo un appello all’accoglienza dei migranti. Bergoglio è stato il quarto Pontefice a varcare la soglia della sede del Comune di Roma, accolto ...

Beatrice Valli in ospedale : Marco Fantini papà modello - tra pappette e passeggini : L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' è ricoverata da ieri per motivi ancora da chiarire. Ai piccoli di casa, Bianca ed...

Il Papa in Campidoglio : 'Roma non degradi e resti maestra di accoglienza'. La Raggi : 'Grazie per straordinaria attenzione alla città' : Lo testimoniano anche le prime parole che Ella pronunciò dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, quando salutò Roma e il mondo dando inizio al suo pontificato. E la Sua presenza qui - conclude ...

Papa Francesco arriva in Campidoglio accolto dalla sindaca Raggi. Dopo l’ingresso Bergoglio si è affacciato dal balcone : Papa Francesco è arrivato in Campidoglio. Al suo arrivo in auto, nell’area di Sisto IV, il Pontefice è stato accolto dalla sindaca Virginia Raggi, in tailleur nero e fascia tricolore, con cui ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto, tra gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano. Circa 150 tra giornalisti, fotografi e cameramen accreditati in Campidoglio per la visita del Papa. Tra loro anche diverse testate ...

'Roma sia città ospitale con i migranti nelle periferie' - il Papa alla Raggi - : Roma, 26 mar., askanews, - Roma rimanga 'città ospitale' di fronte ai 'numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria' che abitano le sue periferie. Roma, ha detto il Papa, 'città dei ponti, ...

Il Papa in Campidoglio dalla Raggi : “Roma resti maestra di accoglienza e integrazione” : «Ancora più decisivo, però, è che Roma si mantenga all’altezza dei suoi compiti e della sua storia, che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune». A dirlo ...

Papa alla Raggi : «Serve rinascita morale e spirituale di Roma» : Città del Vaticano ? Arriva con 15 minuti di anticipo Papa Francesco in Campidoglio. Viene accolto dalla sindaca Virginia Raggi e da squilli di trombe dei fedeli di Vitorchiano, vestiti...

Papa Francesco in Campidoglio dalla Raggi - è arrivato in anticipo - : Roma, 26 mar., askanews, - Papa Francesco è arrivato in Campidoglio con un quarto d'ora di anticipo, accolto nell'area di Sisto IV dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, in tailleur scuro e fascia ...

Nuovo murale di Tvboy - un bimbo sulle spalle del Papa : 'Stop abuse' - : La nuova opera dello street artist riguarda il tema della pedofilia nella Chiesa: "Vuole essere un augurio alla risoluzione di una questione delicata e dolorosa", scrive sui social l'autore