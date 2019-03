Marcia del Milione | Hamas riafferma il suo controllo nella Striscia di Gaza

Gaza - almeno due palestinesi morti e oltre 100 feriti. Migliaia in piazza per la “Grande Marcia del Ritorno” : almeno due palestinesi sono morti e più di 100 sono rimasti feriti da ieri sera in scontri con le forze israeliane al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Secondo fonti locali citate dall'agenzia palestinese Wafa, il 17enne Adham Nedal Amara è stato ucciso oggi dal fuoco israeliano. Stamani il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha dato notizia della morte di un ventenne palestinese, Mohammad Jihad Saad, ferito ieri dal ...

Verona - Marcia di femministe e compagni contro il Congresso della famiglia : il delirio è servito : Follia in marcia a Verona. Quale follia? Presto detto: scendere in piazza per tappare la bocca agli altri, al Congresso mondiale della famiglia. Un Congresso le cui idee possono essere avversate, le cui proposte possono essere controverse. Ma scendere in piazza per "manifestare" contro il Congresso

Marcia il corteo delle donne contro il Congresso delle famiglie di Verona : La "contromanifestazione" per il Congresso delle famiglie di Verona è iniziata. Organizzata dall'associazione Non Una Di Meno, sostenuta da una moltitudine di sigle del mondo dell'associazionismo – anche cattolico- e della difesa dei diritti della comunità LGTBQ, si pone come antitesi al Congresso delle famiglie di Verona in cui sono riunite associazioni e sigle antiabortiste, pro life e ultra cattoliche. Si parla di 10mila ...

Inizia la Marcia del Milione. Tensione a Gaza - ci sarebbe un morto palestinese : Gaza trema e protesta. In concomitanza con Il 43° anniversario del "Land Day", cade l'anniversario delle "Marce del Ritorno" contro il blocco israeliano di Gaza e per il diritto a tornare nella terra da cui i palestinesi sono fuggiti o da cui sono stati cacciati dopo la creazione di Israele nel 1948. Sono 30mila i dimostranti palestinesi che si sono raccolti in alcuni punti di maggiore Tensione lungo il confine con Israele. Secondo quanto ...

Gaza : un morto negli scontri al confine durante la 'Marcia del Ritorno' : ... per ricordare l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba nel 76 e indetta dall'organizzazione politica palestinese Hamas nell'anniversario di un anno delle marce ...

Le foto della Marcia *per* Brexit - a Londra : Migliaia di persone si sono radunate davanti al Parlamento accusandolo di aver tradito il voto popolare

Anarchici - a Torino la Marcia del ritorno : Torino, 28 MAR - Si sono dati quattro punti di ritrovo gli Anarchici che, sabato a Torino, daranno vita alla 'grande marcia del ritorno', la manifestazione annunciata da alcune settimane contro lo ...

Marcia Cross e il tumore/ La battaglia dell'attrice di Desperate Housewives : Marcia Cross e il tumore, l'attrice nota per il ruolo di Bree in 'Desperate Housewives' ha raccontato la sua battaglia contro il male.

Atletica - Trofeo Marcia Podebrady : i convocati dell’Italia - spiccano Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’incontro internazionale di Podebrady, tradizionale evento riservato alla marcia in programma sabato 6 aprile nella località della Repubblica Ceca. Saranno presenti ben 13 azzurri: sei seniores impegnati nella 20 km e sette under 20 che saranno schierati nella 10 km. Spicca la presenza di Eleonora Giorgi che prosegue la ...

Previsioni Meteo Aprile - la Primavera adesso può cambiare Marcia : inizia la stagione delle piogge? : Previsioni Meteo Aprile – La Primavera può cambiare marcia: gli ultimi aggiornamenti dei modelli a medio e lungo termine lasciano immaginare un netto cambio di tendenza dopo il colpo di coda dell’inverno che in queste ore sta interessando il Sud Italia. La prossima settimana, secondo alcune proiezioni modellistiche, potremmo avere un’altra ondata di maltempo stavolta più intensa ed estesa a tutte le Regioni italiane: ...

Pallanuoto femminile - c’è anche Carolina Marcialis tra le convocate del Setterosa! Chance per la moglie di Cassano in Europa Cup! : Carolina Marcialis torna a giocare in Nazionale, l’atleta del Rapallo è stata convocata dal CT Fabio Conti per la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile che andrà in scena nel weekend a Torino. La nostra Nazionale, già qualificata alle semifinali del torneo, punta alla vittoria di fronte al proprio pubblico e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del successo: le azzurre vogliono farsi strada nel torneo e ...

Vettel al lavoro per i tifosi - la Marcia in più della Scuderia : Pomeriggio di lavoro al servizio dei tifosi quello di venerdì per Sebastian Vettel che, a Maranello per alcuni incontri con i tecnici, si è fermato in azienda per firmare gli oggetti che gli Scuderia Ferrari Club avevano preventivamente inviato in GES. Sebastian ha autografato un gran numero di cappellini, ma anche diverse riproduzioni del suo […] L'articolo Vettel al lavoro per i tifosi, la marcia in più della Scuderia sembra essere il ...

Ivanov perde l'oro mondiale della Marcia : Ivanov, uno dei pochi atleti della marcia che era riuscito restare fuori dalle grandi purghe dopo che lo scandalo doping aveva travolto il settore e l'intero mondo dell'atletica russa, era finito nel ...