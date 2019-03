LIVE Federer-Shapovalov | Semifinale Masters1000 Miami 2019 in DIRETTA | il Re sfida uno

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Buonasera, e benvenuti alladelladel torneo ATP Masters 1000 di. Sono uno di fronte all’altro, per la prima volta in carriera, Rogere Denis. Unache tutti attendevano da tempo, quasi dall’exploit in casa a Toronto del piccolo mancino di origini israeliane. Due generazioni a confronto, che sino per conquistare la finale del torneo, con la grande novità dei nuovi campi, in Florida: l’elvetico, alla ricerca del 101° trofeo, per il 4° successo a, e il classe ’99, alla ricerca della prima finale Atp della carriera. La spunteràper la carica dei 101 oppure il canadese e la sua voglia matta di vincere e di poterre in un derby con il connazionale e quasi coetaneo Felix Auger-Aliassime?Rogergioca la sua settimain quel di, la 65esima allo Atp: sembra la versione ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE-Tennis, Tutto pronto per lo scontro generazionale nella semifinale di Miami tra Roger Federer e Denis… - Matt_Orlandi : LIVE #Federer - #Shapovalov, diretta e risultato in tempo reale semifinale #Atp #Miami 2019: inizio ore 00.00… - RSIonline : RT @RSIsport: ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Masters 1000 Miami, semifinale 24h00 Federer ???? - Shapovalov ???? -