Gand-Wevelgem 2019 | a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Gand-Wevelgem femminile 2019 : Marta Bastianelli sfida Kristen Wild e Marianne Vos - probabile un arrivo in volata : Si correrà domenica 31 marzo la Gand-Wevelgem 2019, una delle tappe più attese del calendario ciclistico internazionale al femminile. Nello stesso giorno della prova maschile, le atlete percorreranno un tracciato di 137 km, con partenza da Ieper e arrivo a Wevelgem. La corsa sarà anche il quinto appuntamento del Women’s WorldTour, il secondo sulle strade del Belgio dopo la Driedaagse Brugge-De Panne di giovedì. Il livello della ...

Gand-Wevelgem 2019 : Elia Viviani cerca la rivincita su Peter Sagan dopo le lacrime del 2018 : L’immagine di Elia Viviani seduto a terra con le gambe raccolte al petto il volto coperto dalle lacrime è stata senza alcun dubbio una delle fotografie più toccanti e commoventi in ambito sportivo dell’anno passato. Il corridore veronese aveva appena concluso in seconda posizione alle spalle di Peter Sagan la Gand-Wevelgem 2018, una delle più note classiche del pavé che si disputa in Belgio e che rappresenta una delle corse ...

Andrea Pasqualon : “Vi racconto il mio Belgio e un ciclismo così diverso dall’Italia. Gand-Wevelgem nel mirino” : Andrea Pasqualon è sicuramente una delle certezze più belle del ciclismo italiano all’estero. Il trentunenne di Bassano del Grappa ha trovato in terra belga la squadra giusta per poter dire la sua in tutta la stagione, ossia la Wanty-Gobert, formazione vincitrice della classifica UCI Europe Tour dal 2016 al 2018. Dalle classiche del Nord al Tour de France, Pasqualon, corridore combattivo su ogni terreno, ci racconta il “suo” ...

Gand-Wevelgem 2019 : tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Presenti 15 azzurri - Elia Viviani il faro : Saranno quindici gli italiani al via della Gand-Wevelgem 2019. Questo è il dato più basso degli ultimi anni, anche se a livello qualitativo molti di loro potranno ambire ad un buon risultato. L’ultimo successo dell’Italia in questa corsa risale al 2015, quando si impose Luca Paolini con uno splendido attacco da finisseur nel finale. L’ultimo azzurro a salire sul podio è stato invece Elia Viviani, che lo scorso anno ha sfiorato il successo, ...

Gand-Wevelgem 2019 : come vederla in tv e streaming. Orario e programma : Domenica 31 marzo si svolgerà la Gand-Wevelgem, classica del pavé che si corre nelle Fiandre e in cui vedremo anche quest’anno sfidarsi i migliori velocisti del circuito. Il percorso di 251,5 km da Deinze a Wevelgem presenta dieci muri, tra cui il mitico Kemmelberg, che verrà affrontato a 35 km dal traguardo. Il tratto finale è però tutto pianeggiante e si adatta quindi ad un arrivo allo sprint. Il campione italiano Elia Viviani, dopo la beffa ...

Gand-Wevelgem 2019 : gli outsider. Greg Van Avermaet e Wout Van Aert sfidanti di lusso - Matteo Trentin possibile sorpresa : Si correrà domenica 31 marzo la Gand-Wevelgem 2019, storica classica belga del pavé che attraversa la regione delle Fiandre e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi in questa prima parte della stagione ciclistica internazionale. Peter Sagan (BORA-hansgrohe), Elia Viviani (Deceunick-QuickStep) e Fernando Gaviria (UAE Emirates) sono gli uomini più attesi alla vigilia, ma diversi corridori possono puntare ad un risultato di prestigio e ...

Gand-Wevelgem 2019 : i favoriti. Peter Sagan contro Elia Viviani - ma occhio a Naesen : Siamo entrati in uno dei momenti più importanti e spettacolari del calendario del ciclismo internazionale: è il periodo delle Classiche del Nord. Uno degli appuntamenti clou di questo finale del mese di marzo è sicuramente la Gand-Wevelgem, che anticipa l’attesissimo Giro delle Fiandre. 247 chilometri da Deinze a Wevelgem con dieci muri da percorrere e il dubbio se ci sarà una volata o un arrivo in solitaria: andiamo a scoprire i possibili ...

Ciclismo - Viviani non si scompone : “il terzo posto nella Brugge-De Panne? Non conta nulla in vista della Gand-Wevelgem” : Il corridore italiano ha commentato il terzo posto ottenuto ieri, sottolineando di sentirsi in forma in vista della gara di domenica Elia Viviani non si scompone dopo il terzo posto ottenuto nella Brugge-De Panne, concentrandosi immediatamente sul prossimo appuntamento in calendario. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il corridore della Quick-Step sarà impegnato domenica nella Gand-Wevelgem, dove proverà a riassaporare il gusto della ...

Gand-Wevelgem 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Elia Viviani e Peter Sagan : Si correrà domenica 31 marzo la Gand-Wevelgem 2019, corsa ciclistica che si disputa nella regione delle Fiandre, in Belgio, e che tradizionalmente costituisce il primo appuntamento del trittico dedicato alle classiche del pavé insieme a Dwars door Vlaaderen e Giro delle Fiandre. Dopo la grandissima occasione sprecata da Elia Viviani (Deceunick-QuickStep) lo scorso anno, il fuoriclasse italiano cercherà la rivincita nei confronti di Peter Sagan ...

Gand-Wevelgem 2019 - il percorso ai raggi X. Dieci i muri da affrontare : Non è praticamente cambiato rispetto alla passata edizione, che ha visto trionfare Peter Sagan davanti ad Elia Viviani in volata, il percorso della Gand-Wevelgem che si disputerà domenica 31 marzo. Si parte da Deinze, si giunge a Wevelgem: 251,5 chilometri da percorrere. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa attenderà ai corridori. percorso Gand-Wevelgem 2019 Primi 100 chilometri praticamente senza nessuna difficoltà: tanta pianura da ...

Gand-Wevelgem 2019 : programma - orario e tv. Si gareggia domenica 31 marzo : Andrà in scena domenica 31 marzo la Gand-Wevelgem 2019, corsa ciclistica che si svolge nella regione belga delle Fiandre e che tradizionalmente costituisce il primo appuntamento delle grandi classiche del pavé. Tra gli uomini più attesi alla partenza dovrebbero esserci anche lo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), vincitore lo scorso anno, il belga Greg van Avermaet (CCC) e l’italiano Elia Viviani (Deceunick-QuickStep). Il percorso non ...