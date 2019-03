Fulham-Man City 0-2

Premier League - Fulham-Manchester City 0-2 : decidono Silva e Aguero : Due gol tra il 5' e il 27', dieci tiri nei primi 15'. Ad un quarto d'ora dalla fine del primo tempo, Fulham-Manchester City sembrava destinata a chiedere aiuto al pallottoliere per tenere la ...

Pronostico Fulham Vs Manchester City - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Fulham – Manchester City, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 13.30Fulham / Manchester City / Premier League – La 32^ giornata della Premier League può diventare decisiva per le sorti del campionato e soprattutto per il Manchester City, lanciato all’inseguimento del Liverpool capolista. Al Craven Cottage, gli uomini di Guardiola (con una gara da recuperare) saranno ospiti del Fulham, ...

Premier League : flop Liverpool nel derby - Manchester City primo. Sarri batte il Fulham con i "fedelissimi" : Il Liverpool viene fermato sullo 0-0 dall' Everton nel derby di Goodison Park e perde la vetta della Premier League, con il Manchester City ora in vantaggio di un punto sui Reds. Brutta partita per ...

Fulham - vicinissimo l’esonero di Ranieri : fatale al manager italiano il ko con il Southampton : In seguito alla sconfitta maturata ieri nel match con il Southampton, i vertici del Fulham hanno deciso di sollevare dall’incarico Claudio Ranieri L’avventura di Claudio Ranieri alla guida del Fulham è ormai giunta al capolinea, il manager italiano infatti sarebbe vicinissimo all’esonero dopo il ko subito contro il Southampton ieri sera. Il penultimo posto in classifica e le quattro sconfitte consecutive hanno spinto i ...

Fulham - Sergio Rico : 'Vorrei rimanere' : In un'intervista rilasciata a Sky Sport , il portiere del Fulham Sergio Rico ha parlato del suo futuro e del suo ritorno al Siviglia a fine stagione . Ai microfoni dell'emittente il portiere ha dichiarato: 'Dovrò tornare al Siviglia a ...

Fulham-Manchester United 0-3 : gol e highlights. Ranieri va ko - Solskjaer è quarto : Fulham-Manchester United 0-3 14' e 65' su rig. Pogba, 23' Martial Fulham , 4-2-3-1, : Sergio Rico; Odoi, Le Marchand, Ream, Bryan , 81' Sessegnon, ; Chambers, Seri; Schürrle , 53' Christie, , Vietto, ...

Premier League : troppo Manchester United per il Fulham - 3-0 con doppio Pogba : C'è la firma francese sulla decima vittoria di Ole Solskjaer sulla panchina dello United . I Red Devils battono il Fulham 3-0 nell'anticipo della 26esima giornata di Premier League . Al Craven Cottage ...

Premier League - Fulham-Manchester United 0-3 : doppio Pogba e Martial : Non si ferma la corsa del Manchester United di Solskjær che vince anche in casa del Fulham di Ranieri, conquistando la nona vittoria, 2 in Fa Cup, in dieci partite da quando il norvegese è seduto ...

Fulham-Manchester United : diretta streaming e tv - dove vederla | Premier : Fulham-Manchester United: diretta streaming e tv, dove vederla | Premier Fulham-Manchester United andrà in scena Sabato 9 Febbraio alle 13.30 presso lo stadio “Craven Cottage” di Londra e sarà valida per la 26a giornata di Premier League. Nel turno recedente il Manchester è tornato al successo battendo il Leicester per 1 a 0 mentre il Fulham è stato sconfitto 2 a 0 dal Crystal Palace. Fulham-Manchester United: lo United mette ...

Manchester United - Solskjaer non si fida del Fulham : “Ranieri grande allenatore” : Ole Gunnar Solskjaer ha svoltato la stagione del Manchester United, i Red Devils adesso guardano con fiducia in vista dell’ultima parte di stagione. “Ovviamente bisogna fare un passo alla volta, e’ uno degli obiettivi che ci eravamo posti e se lo centreremo, proveremo poi a confermarci e migliorarci. Gli ultimi due mesi sono stati fantastici e continuita’ e’ ora la parola chiave: dobbiamo continuare a ...