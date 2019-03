Domenica dal profumo CBS su Rai 1 | NCIS 16 e FBI 1 in prima tv assoluta

Domenica 31 Marzo 2019 torna l’Ora Legale : ecco quanto risparmieremo e cosa accadrà dal 2021 : Nella notte tra sabato 30 e Domenica 31 Marzo torna l’Ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che ...

Miniera di Santa Liberata - Domenica Lettomanoppello ricorda Rosa - Brigida e Filomena a 150 anni dalla tragedia : Ecco brevemente quanto di tragico avvenne a Lettomanoppello il 1 aprile 1869, tramite la "Cronaca Napoletana", dal 1 marzo al 31 dicembre 1869, custodita presso la Biblioteca Provinciale di Napoli: "...

Domenica In - gaffe della Vanoni ospite dalla Venier parlando di Califano : 'Che zoc... che sei' : Ornella Vanoni, ospite di Domenica In di Mara Venier, è stata la super ospite della trasmissione. Come per ogni intervista nel salotto Domenicale, la regia ha mandato in onda una clip in cui sono stati ripresi i momenti artistici della cantante. 'Ti piace rivederti?', ha detto la Venier. La Vanoni le ha risposto: 'A volte, non mi ascolto e non mi riguardo mai'. Con il passare dei minuti, però, l'intervista si è trasformata in un siparietto ...

Domenica In - gaffe della Vanoni ospite dalla Venier : 'Che zocc****a che sei' : Ornella Vanoni, ospite di Domenica In di Mara Venier, è stata la super ospite della trasmissione. Come per ogni intervista nel salotto Domenicale, la regia ha mandato in onda una clip in cui sono stati ripresi i momenti artistici della cantante. 'Ti piace rivederti?', ha detto la Venier. La Vanoni le ha risposto: 'A volte, non mi ascolto e non mi riguardo mai'. Con il passare dei minuti, però, l'intervista si è trasformata in un siparietto ...

Domenica di incidenti stradali : diversi i feriti - ma non gravi Aosta - Il 118 è intervenuto - nell'arco della giornata - a Montjovet - sull'... : Quattro incidenti stradali, fortunatamente non gravi, hanno caratterizzato una Domenica di bel tempo in Valle. Il 118 è intervenuto, la prima volta, sulla Statale 26 a Montjovet , attorno alle 6.45, ...

Milano. I Piccoli Pomeriggi Musicali - 'Il barbiere di Siviglia' - Domenica 24 marzo 2019 - ore 11 : 00 - Teatro Dal Verme : SARA DHO, voce recitante Laureata in Economia aziendale I livello, si diploma attrice nel 2012 alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Sara approfondisce poi la sua formazione ...

Stramilano Half Marathon – Quanti campioni dall’Africa : tutti i protagonisti della Mezza di Domenica : Atletica, Stramilano Half Marathon: i protagonisti della Mezza di domenica Nella Stramilano Half Marathon di domenica 24 marzo sarà ancora l’Africa a rivestire il ruolo di prima attrice. In campo maschile è atteso il keniano Jairus Kipchoge Birech, atleta da 7:58.41 sui 3000 metri siepi (specialità in cui fu quarto ai Mondiali di Pechino 2015) ma anche due volte vincitore (2016 e 2019) della Cinque Mulini. Con il pettorale numero 1 ...

Basket - Siena esclusa dalla serie A2. Cancellata la partita con la Virtus di Domenica 24 : Cancellata ovviamente anche la partita a Roma con la Virtus che era in programma domenica prossima, 24 marzo alle 18 al Palazzo dello Sport. Il club capitolino ha annunciato che dalle ore 15 di ...

I dati emersi dalla scatola nera del volo Ethiopian Airlines precipitato Domenica sono simili a quelli del volo precipitato a ottobre in Indonesia : I dati emersi dall’analisi della scatola nera del volo 302 di Ethiopian Airlines precipitato in Etiopia domenica 10 marzo sono simili a quelli dell’aereo della compagnia Lion Air precipitato pochi mesi fa in Indonesia, ha detto il ministro dei Trasporti

Domenica In - Mara Venier sconvolta dal black-out in diretta : come prosegue l'intervista : Il bello della diretta, bellezza. E Domenica In di Mara Venier, il programma "padrone" del pomeriggio Domenicale in onda su Rai 1, è rigorosamente in diretta. E nella puntata del 17 marzo lo si è notato con assoluta evidenza. Nelle battute finali dell'intervista-fiume alle figlie di Al Bano Carrisi,

Previsioni Meteo : da Domenica l’Italia si spaccherà in due - il Nord sarà investito dal colpo di coda dell’inverno : Grazie all’alta pressione che è tornata momentaneamente sull’Italia, anche domenica in gran parte del Centro-Sud splenderà il sole; al Nord invece il tempo andrà incontro a un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento e la possibilità di qualche pioggia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Il passaggio di questa perturbazione, atteso tra la fine di domenica e la giornata di lunedì, darà luogo ad una veloce fase di ...

Giornata verde - Domenica 17 marzo dalle 10 alle 17 blocco totale : ... acconciature per bambini e piccola dimostrazione di massaggi; esibizione di Kendo di una scuola di arti marziali; esibizione di una scuola di ballo; spettacoli di artisti di strada; aperitivo e ...

MotoGp - Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : 'il motore Honda è molto forte' : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo 'rosso' composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l'esaltante primo appuntamento del campionato ...

MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...