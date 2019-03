Amici 18 Serale | Ricky Martin e Grigolo insieme | cosa faranno stasera

lanostratv

(Di sabato 30 marzo 2019)e Vittoriopronti per ildiNella giornata di ieriè arrivato a Roma in vista della sua prima partecipazione a un programma televisivo italiano. L’edizione numero 18 deldiprevede un cast del tutto rinnovato e inedito, dal momento che,al cantante porticano, l’altro direttore artistico è Vittorio. Maria De Filippi è riuscita nell’ardua impresa di accostare un cantante tra i massimi esponenti mondiali del pop latino a uno che all’estero viene considerato un vero e proprio ‘Pavarotti’; l’aspetto fisico potrà non esserci, ma la voce eccome. Per Vittoriola strada sarà tutta in salita, soprattutto perchè si rivolgerà ad un pubblico di adolescenti che sono riusciti addirittura ad apprezzare Alvis cantare con l’autotune Rino Gaetano. Come ...

