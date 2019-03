Zero prevedibilità per Days Gone | i sistemi di gioco garantirebbero una varietà

eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019) Come molti dei giochi di questa generazione, ancheoffrirà un'esperienza guidata dae meccaniche che possono portare a una grandedi possibilità, stando a quanto affermato dal game director e writer John Garvin in un'intervista con Edge.Gavin ha detto che idelsi uniscono per creare qualcosa di intrinsecamente imprevedibile ed emozionante, portando ad una quantità "astronomica" di possibili cambiamenti."Tutti ientrano inin un modo che rende impossibile la, e questo è ciò che rende l'esperienza difantastica", ha detto. "Il numero di diversi tipi di cose che possono accadere è astronomico. Tutti questiperò devono essere inallo stesso tempo, e questo significa che tutti devono essere pronti. Ed è questo quello che richiede tempo."Leggi altro...

