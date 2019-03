liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) I tre ragazzi de Ilsono ospiti didomani, sabato 30 marzo, in occasione del loro decennale di carriera. 'Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere', ...

zazoomnews : Verissimo anche i tre dl Volo si infuriano: Noi mer? Chi e cosa non tolleriamo più bomba dalla Toffanin -… - MoonLig70782338 : @foisluca84 Verissimo. Bellissima riflessione. Accade anche col mio. E non ci avevo mai pensato. - IlVoloversInter : @ilvolo in attesa di girare il mondo con il tour internazionale per festeggiare i dieci anni di carriera, si confes… -