PFM e Cristiano De Andrè cantano Fabrizio all’Arena di Verona | prezzi dei biglietti in

optimaitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019)PFM eDenel concerto-evento in programma all'Arena diper il prossimo 29 luglio in uno spettacolo unico in onore di Faber.La PFM – Premiata Forneria Marconi salì sul palco conde André nel 1978 eDe André nel 1996 per il tour di Anime Salve: ora uniscono le forze per proporre al pubblico le canzoni diDein una nuova veste. I brani sono completamente riarrangiati e proposti dal vivo in una inedita versione.L'evento chiude il fortunato tourDe André e PFM in concerto che si è tenuto negli scorsi mesi in tutta Italia e lo fa nell'elegante e magica cornice dell'Arena di. L'anfiteatro scaligero accoglierà il gran finale del tour che unisce la prog band italiana più conosciuta al mondo, la PFM, e il polistrumentista e cantautoreDe, in uno spettacolo irripetibile.I ...

CampaniaTickets : PFM – Cristiano De Andre’ Cantano Fabrizio - OltreleColonne : “PFM Premiata Forneria Marconi - Cristiano De André cantano Fabrizio”! Il 29 luglio all’Arena di Verona. Aperte le… - veronasera : LA PROG BAND ITALIANA E IL CANTAUTORE, sul palco dell'anfiteatro scaligero per cantare la poesia di Fabrizio -