Palagi Cgc | “il torneo di Viareggio a Carnevale? Per noi non ci sono problemi”

"Riportare laCup nel periodo di? Per noi non ciproblemi, non vediamo l'ora di riprendere la tradizione. Ma la decisione non spetta a noi perché se non viene fermato il campionato Primavera, come accadeva in passato, diventa difficile, molto difficile organizzare il". È il presidente del CgcAlessandroche parla, facendo il punto sul futuro della manifestazione, dopo l'ultima finale vinta dal Bologna sul Genoa. "Ci auguriamo – conclude – che la Figc, le Leghe di serie A e di serie B e ovviamente anche le società siano d'accordo nel rivedere il calendario del campionato Primavera prevedendo la sosta di almeno una giornata nel periodo diin maniera tale da poterci consentire di organizzare la manifestazione, rivisitando anche, nei limiti del possibile, la formula".

