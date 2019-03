Niente primarie del PD a Monteprandone

Primarie Pd - Paolo Gentiloni : “Ora Niente giochini con 5S - non possiamo deludere elettori” : L'ex premier Paolo Gentiloni ha commentato così le Primarie del Pd: "L'investimento fatto da 2 milioni di persone sul Pd non può essere deluso. Dobbiamo vincere le elezioni, recuperare ovviamente il nostro elettorato, ma non dobbiamo fare giochini coi 5 Stelle". Potrebbe essere proprio Gentiloni il nuovo presidente del Pd.Continua a leggere

A Pachino Niente primarie del Pd per protesta : A Pachino, in Sicilia, niente gazebo per le primarie del Pd. A spiegare il perché della scelta è l'ex sindaco del comune sciolto 15 giorni fa per infiltrazioni mafiose, Roberto Bruno: "A Pachino, non votiamo alla primarie del Pd per protesta. Il nostro comune, due settimane fa, è stato sciolto per mafia: viviamo l'ingiustizia di un'amministrazione non mafiosa sciolta per mafia dopo anni di illegalità nelle istituzioni ...