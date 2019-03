Nexi va in Borsa il 16 aprile | la quotazione record del 2019 vale 8 miliardi

IPO Borsa Milano 2019 : azioni Nexi in quotazione dal 16 aprile 2019 : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Nel comunicare che ...

Nexi - Consob approva Prospetto di quotazione in Borsa : La Consob ha approvato i documenti che costituiscono il Prospetto di quotazione di Nexi sul Mercato Telematico Azionario. Lo comunica la stessa Nexi, ricordando come il range è stato indicato fra gli ...

IPO Nexi : quotazione su Borsa Italiana prima di Pasqua - prezzo azioni tra 8 - 5 e 10 - 35 euro : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Al termine dell'...

Nexi verso la Borsa - varrà fino a 8 - 1 miliardi : MILANO - Dopo una settimana di road show in giro per il mondo, Nexi restringe la forchetta di prezzo, e quindi la valutazione in vista di un prossimo sbarco a Piazza Affari. Stamani si sarebbe tenuta ...

Nexi in Borsa ad aprile : presentata domanda ammissione : Nex i è sempre più vicina all'ingresso a palazzo Mezzanotte. La società specializzata in sistemi di pagamento ha presentato formalmente la domanda di ammissione , che la porterà a quotare le azioni ...

Nexi - il polo dei pagamenti digitali italiani - debutta in Borsa ad aprile : Paolo Bertoluzzo, ad Nexi Nexi, la piattaforma italiana tra le più importanti nella gestione dei pagamenti digitali verso banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione che ha preso il posto della ex Cartasì, presenta il piano per il suo debutto in Borsa nel mese di aprile. Il gruppo, che serve circa 890mila commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali pos, ha definito i dettagli della sua quotazione sul mercato telematico azionario ...